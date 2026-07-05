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7月7日小暑到！4生肖健康拉警報 養生把握「少動多靜」避陽氣外泄

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7月7日小暑到！4生肖健康拉警報 養生把握「少動多靜」避陽氣外泄

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
7月7日進入小暑節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗習慣。聯合報系資料照
7月7日進入小暑節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗習慣。聯合報系資料照

今年「小暑節氣將在7月7日上午9時57分交節，正式進入一年中最悶熱潮濕的時段之一，命理師楊登嵙指出，民間農諺提醒，小暑過後氣溫節節攀升，「小暑過，一日熱三分」，再過半個月即進入「大暑」，暑氣將更加逼人，小暑吹東風、大暑傍晚見紅霞，皆被視為颱風將至的徵兆，此節氣生肖牛、馬、羊、鼠者，健康運勢較弱，養生首重「少動多靜」避免陽氣外泄。

命理師楊登嵙表示，本次小暑半個月期間，生肖屬牛、馬、羊、鼠者健康運勢較弱，容易出現小感冒、小病痛，尤其脾胃、腸道及消化系統方面的問題須格外留意。他建議此期間應多加休養、避免激烈運動，以防扭傷或肌肉拉傷等意外發生。

在活動安排上，則忌從事大量勞動。楊登嵙指出，暑熱時節人體能量消耗較大，應遵循「少動多靜」的養生原則，避免陽氣過度外泄；每日作息宜規律，除充足睡眠外，運動強度也應適度拿捏，切勿過量。

在飲食方面，楊登嵙提醒切忌貿然進補。若在暑熱未消之際強行進補，恐使暑氣難以消退，古籍「遵生八箋」即載明「須於止陽，以消暑氣」，說明養護陽氣與避暑消暑的道理相通，並不矛盾。同時也應忌飲冰品冷飲，貪圖一時涼快恐傷及腸胃，埋下健康隱患。

穿著方面，他指出忌長時間曝曬。小暑期間戶外高溫，若曝曬過久易導致脫水、中暑，甚至影響體溫調節功能，造成神經系統受損；建議選擇吸汗排熱、輕便舒適的衣物，外出戴帽遮陽，以淺色系服裝為宜。

他分享，居家方面則提醒忌長時間吹冷氣。冷氣雖能帶來即時涼爽，卻也是誘發感冒的常見原因；感冒雖為常見小病，若延誤治療，恐引發咳嗽、肺部感染、支氣管炎等併發症，甚至因心肺相連而波及心臟健康，不可輕忽。

他說，此節氣天候悶熱容易使人心浮氣躁、精神不濟，中醫觀點認為應順應季節與臟腑對應關係、著重養護心臟，透過平心靜氣舒緩情緒，有助氣血調和，符合「春夏養陽」的傳統養生原則。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小暑 生肖 節氣

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