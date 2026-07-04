床上表現最差！網友一面倒點名「2星座」：完全沒反應、超自我

不少人談戀愛時會參考星座，從性格、價值觀到感情契合度都成為討論話題。英國媒體《TYLA》報導，有國外網友在論壇Reddit發起討論，分享與不同星座伴侶的親密互動經驗，結果射手座與巨蟹座意外成為被點名最多、被認為床上表現最令人失望的兩個星座。

根據網友分享，射手座男性遭到最多批評。有網友表示，問題不在於能力，而是「他選擇怎麼做」讓人無法接受。另有人直言，對方不僅不善傾聽、難以接受伴侶回饋，還十分自我中心，總認為憑著前任的經驗，就知道所有女性想要什麼，缺乏情感交流，甚至白天態度冷淡，晚上卻期待伴侶配合。

還有同為射手座的女性留言表示，自己遇過表現最差的對象也是射手男；另一名網友則抱怨，射手男每次結束後就立刻起身洗澡，接著忙自己的事，讓她感到十分失落。

不過，有星座專家指出，射手座天性熱愛新鮮感、喜歡享受曖昧與短暫戀情，若只是尋找輕鬆、不需承諾的關係，射手座反而可能是合適的人選。

至於巨蟹座，網友最常抱怨的是「太安靜」。有人分享，無論自己如何逗弄或取悅對方，對方幾乎毫無反應，「連哼一聲都沒有」，讓她忍不住懷疑自己到底是在和誰互動。

也有其他網友表示有相同經驗，認為不少巨蟹座男性對自己的身體過於沒有自信，因此在親密互動中顯得相當拘謹。此外，也有人抱怨對方在生理反應上的表現不如預期。

有星座專家曾表示，巨蟹座是床上表現較差的星座之一，認為部分巨蟹座容易給人漫不經心、投入不足的印象，甚至眼神放空，看起來不像滿足，反而更像感到無聊。

不過，星座專家則替巨蟹座平反，指出巨蟹座並非沒有熱情，而是需要先建立足夠的信任感，通常必須花費較長時間培養關係，才能真正展現自己。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。