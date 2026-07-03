骨子裡很壞！4星座被點名超腹黑 雙魚用退讓害你愧疚

有些人看似溫和、好相處，實際上卻有鮮明的原則與界線。搜狐網指出，有「4星座」經常給人脾氣好、容易親近的印象，但一旦觸及底線，骨子裡腹黑的基因就會被激發，因此建議與他們相處時，應尊重彼此界線。

天蠍座外表通常沉穩、安靜，待人有禮且不輕易表態，因此容易讓人放下戒心。不過，他們其實相當擅長觀察，會默默記住他人的個性、習慣與弱點。一旦遭到背叛或踩到原則，天蠍座的「壞」不是主動攻擊，而是他清楚知道你害怕什麼，並且在你觸碰他底線的時候，精準地踩下去。

雙魚常被認為感性、善解人意，甚至容易心軟。但雙魚座其實懂得以柔克剛，面對衝突時未必正面對抗，反而可能透過退讓或沉默，讓對方產生愧疚感，在無形中達到自己的目的，因此也被形容是擅長經營情感互動的類型。

天秤座是那種「永遠不會覺得他難相處」的人，他們向來重視人際關係與社交禮儀，待人客氣有分寸，不喜歡與人起正面衝突。然而，這並不代表他們沒有原則。當善意一再被消耗或界線遭到侵犯時，天秤座往往不會爭吵，而是選擇拉開距離，以冷淡且疏離的方式結束關係，讓對方感受到彼此已漸行漸遠。

金牛座經常被視為好脾氣的代表，不輕易動怒，遇到小事多半選擇包容。不過金牛座其實會默默將對方的一言一行記在心裡，若長期遭受忽視、利用或不被尊重，信任感便會逐漸流失。一旦失望累積到臨界點，他們往往不會大吵大鬧，而是直接選擇離開，且很難再回頭。

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