現在可能很辛苦…命理師點名「3大轉運徵兆」：熬過有望成功

人生總是充滿意想不到的變化和挑戰，即使現在正處於低潮期，但搞不好未來的某些變化，就能讓你徹底翻身並邁向成功。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享即將翻身的3大徵兆，分別是最愛的人離開你、結婚後和生子後，雖然往往會經歷痛苦，但這些經歷也會幫助你成長茁壯，是即將翻身的轉機。

最愛的人離開你

湯鎮瑋表示，大運有分好跟不好，根據八字命理學，10年是一個大運、五年是一個小運，通常如果人要轉運，將會面臨一些很動盪的事情，例如最愛的人或寵物離開，會讓你感到痛徹心扉，但此段時期也是你轉折、增長智慧的時刻。

結婚後

有些人結婚之後，來到全新的家庭環境也會面臨命運轉折，可能是嫁了一個好老公，之後的生活變得一帆風順；但又或許原本生活一切順利，卻嫁到不好的家庭，被家人拖累，還要去負擔他們的生活花費，不過這也是改變心態的關鍵，如果能從中學習到待人處事、承擔壓力的正確心態，也能夠邁向成功。

生子後

生子也是轉運關鍵期，因為有了小孩會使你的價值觀發生改變，你不想小孩未來吃苦，因此開始努力工作，最後事業獲得成功，因此轉運前總會面臨人生大事，再經歷種種事情後人生才會發生改變。

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