巨蟹水逆來了！命理師點名「4星座重災區」：事業感情家庭全面衝擊

目前正值今年的第二波水逆，將從6月29日開始一直持續到7月24日。命理專家許睿光老師在節目《命運好好玩》中分享受這波水逆影響最大的4個星座，無論是事業、家庭、感情都會受到影響，請保持平和的心態面對挑戰，才能成功度過難關。

許睿光指出，這波水逆是2026第二波水逆，而且它是逆行在巨蟹座，與家庭、房子、家務事與安全感有關，因此在逆行時，各星座要更注意與家人們的相處，如果過去有發生不開心的事情，在這段期間可能會爆發出來，要盡快解決負面情緒。

此外，在這段期間內跟房子、土地買賣、搬家裝修有關的事情都要謹慎對待，最好等到水逆過去再做重大決定。這波水逆有4個星座會受到巨大影響：

★天秤座／事業困境 討好主管

水星逆行時是逆在你的第十宮事業宮，首先要更注意工作上的細節，如果有計畫原本要做什麼事，請想得更仔細一點，因為很可能會面臨諸多難題，此外也要留意與主管的互動，因為此段時間主管可能會變得很歇斯底里，不只要把事情做好，還要帶給他情緒價值，讓他高興工作才會順利。

★牡羊座／家庭危機 留意爸媽健康

這波水逆是逆在你的家庭宮，要特別留意爸爸媽媽的身體健康，家庭的責任包含貸款、其他金錢支出都要格外小心，因為很容易出現狀況，如果真的出了問題，請以謹慎的態度小心處理。

★摩羯座／溝通不良 感情危機

水逆是逆在你的伴侶宮，跟伴侶或很重要的合作夥伴很容易出現溝通不良的情況，往往會雞同鴨講，雖然摩羯是很務實的星座，但如果不能及時提供情緒價值給伴侶，還一直挑剔的話，容易發生爭執，請心平氣和處理感情問題。

★巨蟹座／計畫落空 面臨阻礙

水星逆行巨蟹時，會先跟木星合相，代表你原本一些很有自信能完成的計畫，例如結婚、出國或換工作，會突然因為局勢的改變而泡湯，必須重新安排計畫。等到7月12日左右水星逆行會跟土星在牡羊座出現四分相，表示巨蟹座將遇到阻礙，例如長輩反對，請趁這段時間想清楚如何面對阻礙。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。