最近很衰？命理師曝2大「快速轉運法」：剪髮能改運

「轉運」在命理學中代表人的運勢從衰轉盛的過程，例如在工作低潮後迎來轉機、或在受盡感情挫折後找到真心相待的對象等等。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享2個簡單有效的轉運法，分別是整理房間與改頭換面，只要能心平氣和完成，就能幫助你提升整體運勢。

湯鎮瑋指出，到了夏天人們往往會感到心浮氣躁，運氣也卡卡的、很不順，他分享一個簡單且有效的轉運方式，就是「把房間打掃乾淨」，因為在居家風水中，房間往往代表著一個人的運氣。

湯鎮瑋解釋，當房間髒亂、開始藏汙納垢、積了很多蜘蛛網、東西亂擺放時，往往會讓人感到很悶或很煩躁，進而影響運勢，此時打掃房間就是最直接且有效的方式，因為當你在清潔時，會產生「運勢被重新整理」的感覺，是提升運勢最快的方法。

除了整理房間外，也可以「改頭換面」，透過剪頭髮或染頭髮的方式讓你的氣色發生改變，當你覺得諸事不順時，請把你的「三千煩惱絲」整理一下，也會提升整體運勢。

什麼時候剪頭髮好呢？湯鎮瑋建議，可以考慮每月14個「開運剪髮日」，分別是農曆初三、初四、初五、初八、初九、初十、十一、十三、十四、十五、十九、二十三、二十六、二十七，可以幫助你提升財運、桃花運、貴人運、事業運與健康運，並連續做三個月，便能讓你心想事成。

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