命理師曝下半年「最強運3生肖」：豬遇貴人、他賺錢機會爆炸多

時間來到了下半年，經過辛苦的上半年後，到年底之前各生肖的運勢將會如何發展呢？命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，以事業、財運以及健康為主軸，分享下半年運勢最好的3個生肖，快來看看你有沒有這些方面的好運吧！

事業第一名／生肖豬

屬豬的人下半年事業運非常好，無論是貴人還是工作機會都非常多，雖然有時候會感到勞碌、勞累，或許暫時看不到眼前賺錢的成果，但是如果出現機會，就請好好把握，只要不偷懶，就可以以名帶利，先把口碑做好你的事業就能更上一層樓。

財運第一名／生肖兔

屬兔的人下半年賺錢機會會非常多，尤其在正財偏財上能獲得很好的運氣，如果能在工作上花費更多力氣，還能夠提升業績，帶來更多好運。生活上的偏財而言，假設有投資記得見好就收、不要貪心，就可以把偏財守住，賺了錢也別忘了佈施。

健康第一名／生肖狗

屬狗的人福星高照，下半年健康運非常好，但不代表你能貪玩、貪吃，還是要照顧好自己的身體，假設身體出現小毛病，請去做健康檢查並看醫師，便能找出其中的病因、對症下藥。

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