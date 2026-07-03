很難獨處？3星座最需要人陪伴…天秤愛交友、第一名超重家庭

人際相處中，有的人更偏好享受獨處生活、但有些人更希望能與他人互動，希望透過互動產生聯繫。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個不能自己住、需要有人陪伴的星座，他們因為個性的因素無法忍受孤獨的感覺，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 天秤座／情感寄託 寵物朋友

天秤座的人即使年老之後要住養老院，也傾向於在裡面交朋友、甚至會帶寵物進去，他喜歡有陪伴的感覺，就算自己住仍然會不定時約朋友聊天或逛街，把行程都排滿，維持人與人的互動關係才會讓他感覺生活充實。

TOP2 巨蟹座／家庭溫暖 歡聲笑語

無論男女，巨蟹座都很期待週末的降臨，因為這樣才可以跟親戚或朋友聚會、吃飯，他很享受相處帶來的溫馨感，即使長大成人、子女到外地求學，也會希望和家人有不間斷的聯繫，才能產生家庭的凝聚力，對他們來說，家庭的陪伴永遠是最重要的事。

TOP1 金牛座／家人陪伴 互相幫助

金牛座很重視家庭關係，會希望家庭成員能夠互相幫助、互相需要，家人的存在感才會更加強烈，即使遇到問題，他也更傾向全部家人一起共同商討對策，家庭的凝聚力才會更加強烈，與巨蟹座類似，非常注重家庭成員的互動。

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