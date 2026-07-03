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很難獨處？3星座最需要人陪伴…天秤愛交友、第一名超重家庭

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師中分享3個不能自己住、需要有人陪伴的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師中分享3個不能自己住、需要有人陪伴的星座。圖／AI生成

人際相處中，有的人更偏好享受獨處生活、但有些人更希望能與他人互動，希望透過互動產生聯繫。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個不能自己住、需要有人陪伴的星座，他們因為個性的因素無法忍受孤獨的感覺，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 天秤座／情感寄託 寵物朋友

天秤座的人即使年老之後要住養老院，也傾向於在裡面交朋友、甚至會帶寵物進去，他喜歡有陪伴的感覺，就算自己住仍然會不定時約朋友聊天或逛街，把行程都排滿，維持人與人的互動關係才會讓他感覺生活充實。

TOP2 巨蟹座／家庭溫暖 歡聲笑語

無論男女，巨蟹座都很期待週末的降臨，因為這樣才可以跟親戚或朋友聚會、吃飯，他很享受相處帶來的溫馨感，即使長大成人、子女到外地求學，也會希望和家人有不間斷的聯繫，才能產生家庭的凝聚力，對他們來說，家庭的陪伴永遠是最重要的事。

TOP1 金牛座／家人陪伴 互相幫助

金牛座很重視家庭關係，會希望家庭成員能夠互相幫助、互相需要，家人的存在感才會更加強烈，即使遇到問題，他也更傾向全部家人一起共同商討對策，家庭的凝聚力才會更加強烈，與巨蟹座類似，非常注重家庭成員的互動。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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新竹老城區的美食底蘊：從外吃到內的媽祖廟之旅

造訪城市，通常最主要的媽祖廟只有一間。但在新竹，有兩間，人們以消失在歷史中的新竹城廓為界，分為「內外媽祖廟」。 外媽祖位置從乾隆年間至今不變，主要為閩南泉州人背景的郊商成立。內媽祖廟位於城內，歷史上與官府合作密切，曾經遷址，主要的支持者背景為香山客家人。雖然時到今日，因為神尊有靈感，信徒們不分族群造訪心儀的廟宇。但內外媽祖廟的並存，可說是是新竹不同族群並存互動的明證。 而對饕客來說，由外而內、由內而外，這段一公里多一點的路徑，天后信仰的照護下，街區幾乎涵蓋了新竹最有底蘊的歷史小吃地帶，還包含了新竹市內各個信仰中心（城隍廟、關帝廟）以及菜市場，是拜訪新竹踏查的最佳推薦路徑。

很難獨處？3星座最需要人陪伴…天秤愛交友、第一名超重家庭

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鳥類以輕巧的身軀羽翼，飛行於都市與自然之間，當牠們停駐在樹梢上，你可曾留意到那些靈巧的身影？聯副邀集五位自然觀察者分享他們的林野故事。蘇惠昭在旅程中，體悟出「世事無常，每隻鳥都可能是今生最後一隻」的豁達；王誠之從「鵬」字說文解字，回望與同好的朋黨歲月；林惠珊將對黑鳶、草鴞的研究，納入母親的視角；林大利自嘲為「喜新厭舊的賞鳥渣男」，在隨性間窺見大自然的變幻莫測；陳志豪則將「窩卵數等於三」的繁育生態，幽默對照家中的三胞胎，陪伴孩子開啟觀察世界的眼界。邀請讀者一同閱讀這份原野筆記。 【精彩語錄】鳥是一隻無限複製憾恨的病毒，看愈多，拍愈多，憾恨指數愈高……

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