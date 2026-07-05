不容易老！「3生肖命格女」年紀越大越美...虎自律運動、她捨得投資自己

隨著年紀增長，人們的容貌總會產生變化，但有些人因為天生運勢好、加上保養得宜的緣故，反而越活越漂亮。命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享3個年紀越大越好命、越漂亮的生肖命格，快來看看她們都有些什麼特質吧！

TOP1 生肖雞（農曆四月午時生）／社交寵兒 接受新知

屬雞的人農曆四月有一個合，加上午時生會產生互相幫襯的桃花，容易得到旁邊人的幫助，此類人無論什麼年齡都能夠接受新知，並向年輕朋友學習最潮流的時尚事物，透過不厭其煩的學習自然能越活越漂亮。

TOP2 生肖虎（農曆二月時寅時生）／自律運動 外表逆齡

此類生肖命格的女生個性內在非常強，從來不抱怨生活上的事物，自身也很自律，無論是運動、飲食、化妝打扮都對自己要求很高，絕對不會允許自己邋遢的模樣，不管什麼年紀都能保持良好的體態。

TOP3 生肖馬（農曆六月卯時生）／投資自己 從不手軟

此類人擁有貴人的合，也就是俗稱的金桃花，天生就能夠透過自己的美貌賺取很多錢，並用獲得的金錢好好去愛自己，有些女生花錢打扮會有內疚感，認為應該把錢花在孩子身上，但是身為新時代女性，應該要學會好好愛自己、不讓自身受委屈，才能越活越漂亮。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。