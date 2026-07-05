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不容易老！「3生肖命格女」年紀越大越美...虎自律運動、她捨得投資自己

聯合新聞網／ 綜合報導
45歲的歌手孫淑媚（中）體態保持很好，越活越逆齡、也越來越美麗。聯合報系資料照片 趙大智
45歲的歌手孫淑媚（中）體態保持很好，越活越逆齡、也越來越美麗。聯合報系資料照片 趙大智

隨著年紀增長，人們的容貌總會產生變化，但有些人因為天生運勢好、加上保養得宜的緣故，反而越活越漂亮。命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享3個年紀越大越好命、越漂亮的生肖命格，快來看看她們都有些什麼特質吧！

TOP1 生肖雞（農曆四月午時生）／社交寵兒 接受新知

屬雞的人農曆四月有一個合，加上午時生會產生互相幫襯的桃花，容易得到旁邊人的幫助，此類人無論什麼年齡都能夠接受新知，並向年輕朋友學習最潮流的時尚事物，透過不厭其煩的學習自然能越活越漂亮。

TOP2 生肖虎（農曆二月時寅時生）／自律運動 外表逆齡

此類生肖命格的女生個性內在非常強，從來不抱怨生活上的事物，自身也很自律，無論是運動、飲食、化妝打扮都對自己要求很高，絕對不會允許自己邋遢的模樣，不管什麼年紀都能保持良好的體態。

TOP3 生肖馬（農曆六月卯時生）／投資自己 從不手軟

此類人擁有貴人的合，也就是俗稱的金桃花，天生就能夠透過自己的美貌賺取很多錢，並用獲得的金錢好好去愛自己，有些女生花錢打扮會有內疚感，認為應該把錢花在孩子身上，但是身為新時代女性，應該要學會好好愛自己、不讓自身受委屈，才能越活越漂亮。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 孫淑媚 運動 健身

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7月7日小暑到！4生肖健康拉警報 養生把握「少動多靜」避陽氣外泄

今年「小暑」節氣將在7月7日上午9時57分交節，正式進入一年中最悶熱潮濕的時段之一，命理師楊登嵙指出，民間農諺提醒，小暑過後氣溫節節攀升，「小暑過，一日熱三分」，再過半個月即進入「大暑」，暑氣將更加逼人，小暑吹東風、大暑傍晚見紅霞，皆被視為颱風將至的徵兆，此節氣生肖屬牛、馬、羊、鼠者，健康運勢較弱，養生首重「少動多靜」避免陽氣外泄。

殺破狼週運勢／牡羊、處女桃花旺盛 1星座當心血光之災

殺破狼2026年7月6日～7月12日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 工作運方面，金星進入工作宮位，將與有名的廠商或是人士接洽合作，成為職場矚目的焦點。某些白羊座最近業務量減少，生活很悠哉，會有很多時間去喝下午茶，上健身房運動。 感情運方面，木星進入戀愛、子女宮位，單身的白羊座桃花旺盛，會有許多追求者對你表示好感，但要注意這些人是否還有其他的情感對象，最後會發現爛桃花居多。感情穩定的白羊座，懷孕機率高，甚至因此奉子成婚。 本週須注意的部分 交通運方面，火星與天王星合相在交通宮位，交通工具故障頻頻，經常需要維修。容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，皆需注意安全。 家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，與鄰居溝通不良，對方會將自己的過錯轉移焦點，讓你感到不可理喻。某些白羊座居住空間需要修繕，目前住宅一片混亂，常常需要盯著工人施工。 金牛座： 整體運勢 感情運方面，金星進入戀愛、娛樂宮位，最近會突然煞到一個人，可能是普通的人士，也可能是螢光幕裡的明星，每天見到這個人都會感到很快樂、很歡喜，陷入不可自拔的愛戀中。有對象的金牛座，與喜歡的人關係會穩定下

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