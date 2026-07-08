7月19日「天赦日撞天貺節」！最強求財吉日…錯過再等26年

「天貺節」是道教中玉皇大帝開天門並下凡巡視賜福的重要吉日。命理專家王老師在臉書發布影片，指出7月19日是天貺節恰逢天赦日與虎爺聖誕的日子，非常適合求財運、補財庫，強調「錯過再等26年了」，並講述當天參拜的注意事項、時間與地點，幫助民眾快速了解參拜細節。

王老師指出，即將到來的7月19日，也就是農曆六月初六的天貺節是玉皇大帝開天門親自巡視人間、並聆聽世人祈願的日子，這天又剛好撞到甲午天赦日，上天赦罪開恩，在民俗上稱為「雙重天恩」。

王老師進一步指出，7月19日又剛好是虎爺的聖誕，三大吉兆齊聚，是今年求財運、事業運、補財庫的第一大吉日，依據曆法推算，如果不小心錯過這一天，就要再等26年了。

當天參拜時，請務必注意疏文（徒向神明祈願、感謝或懺悔時，所呈遞的正式公文）的寫法，比準備什麼供品還要重要，因為天貺節天門大開，此情況下你的願望更能透過疏文直達天聽。

王老師介紹，而天赦日則是上天開恩赦罪的日子，因此你的疏文一定要先求「赦罪解厄」在求「賜福補財庫」，順序請不要寫反。

當天參拜的吉時為早上7點到11點；中午13點到15點；可以茹素一天，更能增添福德，幫助你下半年財運亨通，參拜時可以選天公廟、三官大帝廟或財神廟。

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