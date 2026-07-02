小暑交節氣旺財…命理師曝黃金2小時 點名2生肖好壞兩樣情

7月7日（二）迎來節氣「小暑」，命理師柯柏成表示，小暑是拜土地公祈福納財的好時機，當天上午9至11時正陽之氣最旺為最佳祭拜時段，屬羊者下半年運勢可望由黑翻紅，屬鼠者小心恐有溝通、交通、口舌及睡眠等問題，別忌諱就醫。

柯柏成指出，今年節氣「小暑」落在農曆5月23，也就是下周二（7日）上午9時56分40秒交節氣，就俗諺「小暑大暑，有米也懶煮」十分傳神，也就是天氣熱到人都懶散不想做事，因此小暑過後，代表著天氣將進入最酷熱的「三伏天」。

在「小暑」，傳統民間有祭拜土地公以祈求下半年五穀豐收、財源廣進的習俗，是求財開運的最佳時機，最推薦祭拜時間為當天上午9至11時，正好橫跨交節氣前後，正陽之氣最旺，最適合向土地公祈福納財，若不方便也別拖過下午5時。

此外，小暑天氣燥熱、火氣旺，供品上，除了土地公愛吃的麻糬、花生，象徵黏財、好運發生；今年也特別適合準備鳳梨、西瓜、蓮藕、或紅豆湯等消暑紅色、清熱生津的供品，貼合時令也顯誠意。另祭拜時切忌心浮氣躁，以免影響運勢。

他也提醒，由於節氣後到大暑前進入未月，子未害的影響下，生肖鼠要注意勿衝動行事，易與長輩主管甚至客戶發生衝突，而有溝通、交通、口舌與睡眠等問題；尤其肖鼠又是農曆11月生，失眠恐更嚴重，必須適當調整作息，不要忌諱就醫。

反觀，屬羊者財運不錯，有點小偏財，不妨在小暑後小買兩張彩券試試手氣，尤其若在上半年的財運一直受限，這個節氣後有谷底翻身的機會，貴人運不錯，運勢可望由黑翻紅，能讓下半年徹底轉運。

民眾也能透過實際行動轉運，其中「清除」是重點，由於小暑是濕熱開始加重的節氣，過期食物、腐敗氣味、油膩廚房，民俗上易形成「穢氣、滯氣」，錢包裡過期發票、沒用卡片、雜亂收據也是，建議動手清掉，以迎接下半年清爽的運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。