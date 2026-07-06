0706-0712「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「衝巔峰」：鈔票主動貼上來

準備好迎接炎炎夏日裡的財富大爆發了嗎？這週隨著天氣越來越熱，大環境的賺錢熱度也跟著直線飆升！這幾天的氣流，正悄悄把金錢能量灌注在幾組幸運兒身上，不管是原本卡關的企劃、還是想多賺點外快的機會，都能奇蹟般地順利變現。趕快來看看這份最新的財運排行榜，說不定你就是那個隨便走在路上都能撿到好運、數錢數到手軟的超級大贏家！

TOP 5：血型B型+生肖屬鼠

本週B型屬鼠的朋友，這幾天的財富雷達完全啟動，特別在週末時段，會迎來一波令人驚喜的進帳機會。穿梭在大街小巷的餐飲外送夥伴，這幾天不僅接單接到手軟，還屢屢遇到大方給予高額小費的豪客，荷包瞬間膨脹；靠著語言天賦在家接案的翻譯高手，突然接到急件大單，客戶不但不囉嗦，還主動加碼稿費，簡直是如魚得水；幫忙照顧毛小孩的寵物保母，本週口碑爆滿，預約名單直接排到下個月，收入飆升讓人超級滿意。這組的朋友，請把握這波賺錢大好時機，勇敢接下各種任務。建議出門前在口袋放一枚閃亮的硬幣，能讓你的好運氣持續發威！

TOP 4：血型A型+生肖屬虎

本週A型屬虎的朋友，本週會明顯感受到財富氣流的逆轉，過去的努力都將在此刻化為實質的金錢回報。站在第一線賣流行服飾的銷售員，這陣子眼光超級精準，只要妳推薦的，客人都會什麼，業績直接衝破目標拿滿豐厚獎金；每天盯著螢幕揮灑創意的平面設計師，靈感源源不絕，交出的作品讓挑剔的業主讚不絕口，甚至主動介紹更多高薪案子給你；帶領學員揮灑汗水的有氧教練，近期吸引大批想在夏天甩肉的新生報名，滿班的盛況讓你的抽成拿到手抽筋。這組的朋友，只要發揮你的專長，賺錢就像喝水一樣簡單。多穿著白色系的棉質上衣，能幫你吸引更多賺錢的好機會！

TOP 3：血型O型+生肖屬馬

本週O型屬馬的朋友，星期五絕對是你們的超級黃金日，這股強勢的財富能量將帶給你勢如破竹的賺錢效率。每天帶看房子的房仲好手，這週氣場強大，原本卡關的高價物件居然瞬間成交，高額佣金立刻平安入袋；經營街角烘焙坊的老闆，剛出爐的新口味甜點，在網路上瘋狂轉載，引發搶購熱潮，營業額節節高升；埋首於程式碼的軟體工程師，成功解決了公司長期以來的系統大痛點，老闆開心之餘直接發放超級大紅包慰勞你的辛勞。這組的朋友，這段期間請盡情展現你的實力，所有付出都會變成耀眼的鈔票。辦公桌上擺一小盆圓葉植物，能讓你的財庫更加飽滿豐盈！

TOP 2：血型週AB型+生肖屬羊

本週AB型屬羊的朋友，週末將達到你們吸金能量的最高峰，財富彷彿自動找上門來，輕輕鬆鬆就能擁有傲人收入。提著化妝箱到處接案的彩妝造型師，這幾天指定服務的客人大爆滿，連帶推銷的頂級保養套組也被掃空，獎金滿載而歸；握著方向盤的專車司機，運氣好到擋不住，連續載到長途包車的大客戶，輕輕鬆鬆就賺得盆滿缽滿；經營網拍賣場的電商達人，倉庫裡滯銷的庫存突然被一波莫名買氣清空，利潤翻倍進帳讓人驚喜萬分。這組的朋友，只要保持開朗的心情，這波好運絕對能讓存款數字往上狂飆。假日時泡個舒服的溫水澡，徹底放鬆身心就能把金錢能量緊緊鎖住！

TOP 1：血型B型+生肖屬猴

本週B型屬猴的朋友，恭喜你們了，本週將是財源廣進的巔峰時刻，走到哪都有鈔票主動貼上來！專注於資產配置的理財專員，這週給出的投資建議精準無比，客戶賺大錢的同時也讓你賺取驚人的手續費；負責籌備大型活動的公關企劃，出色的提案不僅一次過關，還順利拉到超乎預期的企業贊助，豐厚的專案分紅絕對讓你笑逐顏開；專注於指尖藝術的美甲師，精巧的手藝讓預約表瞬間擠爆，客人甚至願意加價升級最昂貴的保養套餐，鈔票塞滿收銀機。這組的朋友，請毫無保留地衝刺事業，全世界都會配合你賺大錢。隨身攜帶一包純水濕紙巾，保持雙手潔淨，能讓你抓住每一個致富良機！

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