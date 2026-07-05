殺破狼週運勢／牡羊、處女桃花旺盛 1星座當心血光之災

聯合新聞網／ 殺破狼
示意圖／ingimage
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殺破狼2026年7月6日～7月12日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，將與有名的廠商或是人士接洽合作，成為職場矚目的焦點。某些白羊座最近業務量減少，生活很悠哉，會有很多時間去喝下午茶，上健身房運動。

感情運方面，木星進入戀愛、子女宮位，單身的白羊座桃花旺盛，會有許多追求者對你表示好感，但要注意這些人是否還有其他的情感對象，最後會發現爛桃花居多。感情穩定的白羊座，懷孕機率高，甚至因此奉子成婚。

本週須注意的部分

交通運方面，火星與天王星合相在交通宮位，交通工具故障頻頻，經常需要維修。容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，皆需注意安全。

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，與鄰居溝通不良，對方會將自己的過錯轉移焦點，讓你感到不可理喻。某些白羊座居住空間需要修繕，目前住宅一片混亂，常常需要盯著工人施工。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛、娛樂宮位，最近會突然煞到一個人，可能是普通的人士，也可能是螢光幕裡的明星，每天見到這個人都會感到很快樂、很歡喜，陷入不可自拔的愛戀中。有對象的金牛座，與喜歡的人關係會穩定下來。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到冥王星影響，會因為工作的需求，要搬家到外縣市或是外派到海外工作，必須要離家或搬家。某些金牛座在公司附近購置不動產，免受通勤之苦。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星與天王星呈現合相，總是有許多突發事件，必須花錢解決，薪水總覺得不夠用。某些金牛座電子支付系統故障，經常需要領現金付款，很不方便。

溝通運方面，水星在溝通宮位持續逆行，社交軟體莫名其妙被砍掉帳號，必須要花很多程序申訴，否則許多心血或回憶都會付之一炬。某些金牛座與客戶溝通不良，許多想法沒交集，合約遲遲談不下來。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，與家人會團聚吃飯，或是一起去旅行的打算，共享天倫之樂。某些雙子座家宅添購了新傢俱，整個居住空間煥然一新，生活也感覺穩定了許多。

旅遊運方面，木星進入旅遊宮位，不想被一成不變的生活綁死，決定辭掉工作，到許多地方旅遊。某些雙子座則是有許多出差、遠行的計畫，會不斷在許多地方奔波，但也能順便遊覽世界各地。

本週須注意的部分

健康運方面，在命宮的火星持續與天王星呈現合相，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，當心突發性的疾病，造成長時間需要治療或復健。這段時間需特別注意人身安全。

金錢運方面，水星在金錢宮位逆行，因為一些因素，戶頭被凍結，必須到銀行辦理繁複的程序才能解開，在身上沒有現金的情況下，買東西十分不便，生活受到影響。

巨蟹座：

整體運勢

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會想搭乘遊輪或是觀光火車，在優雅的環境享受美食與放空。某些巨蟹座會特地入住海外的特色旅店，享受高級的服務與設施，奢華渡假。

金錢運方面，木星在金錢宮位行進，在目前的領域收益極佳，資產比過去增加許多。由於木星受到冥王星影響，某些巨蟹座靠著投資，資產不斷增加，靠著被動收入生活。

本週須注意的部分

健康運方面，水星在命宮持續逆行，痼疾再度復發，需要常常跑醫院回診或復健，這段時間當心受到病毒感染，造成呼吸系統不適，一旦生病，會需要花較長的時間休息才能復原。

工作運方面，在志業宮位的土星受到太陽影響，目前正嘗試在新的領域重新發展，但跨領域的發展突顯了自身能力的不足，需要一面工作、一面進修，才能在新的職場站穩腳步。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，外快的報酬入帳，手頭餘裕，會買些奢侈品或是吃昂貴的餐廳犒賞自己。某些獅子座的薪資獲得微調。對改善經濟狀況不無小補。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到命宮的木星影響，過度干涉情感對象面臨的問題，破壞對方的規劃，反而使得她陷入進退兩難的狀況，關係變得很不健康。

人際關係方面，火星持續與天王星呈現合相，不論是辦公室的同事，或是朋友，某些人的情緒狀況並不穩定，使你相處起來感到不太愉快。某些獅子座無意在社群媒體的發言引發很大的爭議，為你的生活帶來困擾。

學業運方面，在學業宮位的土星受到逆行的水星影響，論文內容太過敷衍，會被指導者退件，需要再做許多修正。想到海外留學，或攻讀更高學位的獅子座，某些文件申請不順，計畫恐延遲。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係逆行，會巧遇很久不見的朋友，雙方加了聯絡方式，再度熱絡起來。某些處女座則是在社群媒體聊起學生時期的往事，釣到許多同學來認親，感到很驚喜。

感情運方面，金星進入命宮，桃花旺盛，會有許多人對你表示好感，但由於金星受到天王星影響，很多都是爛桃花。感情穩定的處女座，情感對象給予自己十足的情緒價值，目前覺得自己很幸福。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星與天王星呈現合相，職場突發事故不斷，經常疲於奔命，雜事處理不完。在工作宮位的冥王星受到木星影響，覺得辦公室氣氛不佳，長期處在高壓的環境工作，萌生辭職的念頭。

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到逆行的水星影響，目前財務狀況不佳，又受到詐騙案件的影響，賴以爲生的社群帳號被系統砍掉，或是銀行帳戶遭到凍結，需要跑許多程序才能取回帳號，生活變得辛苦。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與火星呈現合相，搶到一張便宜的機票，會很隨興地請休假，到外地想朝聖的景點遊覽。某些天秤座突然需要出差，除了完成交付的任務，還會趁著好機會多去一些地方走走看看。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的木星影響，情感關係有第三者闖入，不論是自己受到誘惑，或是情感對象似乎有劈腿的跡象，主要的關係正面臨著考驗。

工作運方面，水星在志業宮位逆行，處理文件的電子軟硬體發生故障，使得工作不得不停下來等待修復。某些天秤座負責的事務十分不順，必須不斷來回修正，事情一直卡在某個階段，沒有進展。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到冥王星影響，不要過度干涉他人情感方面的問題，以免公親變事主。某些天秤座會遇到想幫助自己的貴人，但對方控制欲太強，使你感到不舒服，寧願放棄眼前的機會。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，會在一些場合認識有好感的人。某些天蠍座則會獲得許多朋友的餽贈，收到自己很喜歡的禮物，心情格外愉快。

工作運方面，木星進入志業宮位，職務獲得升等，待遇也跟著水漲船高。正在找新工作、轉換跑道的天蠍座，可進入組織較大的單位服務，不但薪資較高，福利也特別好。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與天王星齊聚財務宮位，預期外的花費較多，荷包經常在失血。某些天蠍座信用資料被盜用，連帶經常使用的帳戶都受到波及，暫時被封鎖，需要跑許多程序才能解鎖。

健康運方面，火星與天王星合相疾厄宮位，容易受到病毒感染，引發扁桃腺發炎。並注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，與知名廠商合作一個萬眾矚目的案件，專業受到肯定。某些射手座職業生涯登上巔峰，作品引起許多人注意，不枉自己努力多年。

遠行運方面，木星進入遠行宮位，會需要到海外留學、工作、交換學生、或移民。某些射手座則必須經常到海外出差，旅行，可順便遊覽許多地方，感受到許多地區的人文風情，很有收獲。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位行進，某些不常使用的戶頭，被通知需要辦理一些手續，維持流通，覺得很麻煩。有投資習慣的射手座，目前套牢在高點，需要有耐心地等待標的漲回去。

感情運方面，在感情宮位的火星與天王星呈現合相，與伴侶經常吵架，但很快又和好，關係時好時壞。某些射手座喜歡的人有些古靈精怪，很難拿捏對方的動態，覺得關係不穩定。

摩羯座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，遠行會入住高級飯店，享受當地的美食，以及高級的設施，滋潤身心靈。某些摩羯座會搭乘郵輪或是觀光火車，在燈光美氣氛佳的空間，遊覽某些美景。

金錢運方面，木星進入財務宮位，開始研究理財資訊，將手上的閒置的資金放入投資市場，有計劃的佈局，慢慢會發現這些資金長期會增加額外的被動收益，提早實現財富自由。

感情運方面，水星在感情宮位逆行，曾經喜歡過的對象在此時稍來消息，雙方會需要在一些場合見到面。某些摩羯座對於前情人餘情未了，會試圖聯絡對方，發現彼此都相互在思念，會有復合的機會。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與天王星在工作宮位呈現合相，需要應付許多突然發生的問題，經常因此需要加班。某些摩羯座工作量爆增，有太多文件需要整理與校對，非常耗費時間與體力。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入財務宮位，偏財運佳，可買彩券試試手氣。有投資習慣的水瓶座，標的一支獨秀，在一片慘綠中持續上揚，短期中能賺到不少資金，可在適當時機獲利了結。

感情運方面，木星進入感情宮位，想與喜歡的人進入婚姻關係。但木星受到冥王星影響，情感對象覺得你過度樂觀，對現在的情感關係是否要更進一步而有些猶豫不決。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，許多事務不斷來回修正，進行不順，甚至做白工。某些水瓶座經常使用的電子設備故障，在成你處理文件很大的困擾，也造成工作進度緩慢、沒效率。

健康運方面，水星在健康宮位逆行，與太陽齊聚，當心病毒感染，引發呼吸系統不適，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要大意。痼疾再度復發，需要常常回診、復健。

雙魚座：

整體運勢

感情運佳，金星進入感情宮位，同時水星在戀愛宮位行進，與曾經喜歡的人重逢，雙方都還惦念著彼此，破鏡重圓的機率很高。感情穩定的雙魚座，情感對象會和你一起到兩人有很深回憶的地方重遊，感覺溫馨。

工作運方面，木星進入工作宮位，目前的工作能力深受許多人肯定，會被委任重要的任務，獲得更好的待遇。然而木星受到冥王星影響，其實自己比較想辭掉工作，做自己喜歡的事情，輕鬆過日子。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星與天王星在家宅宮位呈現合相，與家人容易因為小事起口角，家庭氣氛不良。這段時間需當心居住空間電器、爐火的使用，一不小心容易釀災。並注意門戶安全，當心宵小闖入。

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到在娛樂宮位的太陽影響，經濟已經不寬裕，但偶像的演唱會還是一定要追，不惜傾家蕩產也要買到門票，參加期待已久的盛事。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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