聽到發瘋！12星座「愛抱怨」排行榜曝光 巨蟹一焦慮就碎念、冠軍是它

生活中難免會遇到不如意的事情，偶爾抱怨幾句、發發牢騷也很正常。不過，有些人只是偶爾吐槽，有些人卻幾乎天天都在碎碎念。「占TV」幫大家統計，究竟12星座中，誰最愛抱怨？一起來看看排行榜。

第12名射手座：樂觀派代表 抱怨不如直接行動

射手座天性樂觀，習慣把注意力放在事情美好的一面，凡事傾向正面思考，因此幾乎不會愁眉苦臉地抱怨。他們認為，與其一直碎碎念，不如直接採取行動解決問題，效率還比較高。

第11名天秤座：在意形象 不願讓抱怨破壞氣氛

熱愛美感與和諧的天秤座，很重視周遭的氛圍，不希望因為自己的抱怨影響大家心情。因此即使心裡有不滿，也大多選擇默默放在心裡，認為一直碎念其實不太好看。

第10名天蠍座：心裡吐槽一堆 嘴巴卻很安靜

觀察力敏銳的天蠍座，總能看見事情背後不為人知的一面，因此內心其實累積不少想吐槽的內容。不過，他們個性沉默寡言，多半只是默默在心裡抱怨，很少真正說出口。

第9名獅子座：抱怨源自「希望被重視」

獅子座自尊心強，希望自己的努力能獲得認可與尊重。當覺得自己沒有受到應有的重視時，便容易開始抱怨。不過，只要有人適時給予稱讚與肯定，他們的牢騷很快就會消失。

第8名水瓶座：受不了無趣與墨守成規

想法新穎的水瓶座，最受不了思想僵化、缺乏彈性的人，也討厭一成不變、毫無創意的事物。每當遇到這些情況，總會忍不住脫口而出幾句抱怨。

第7名金牛座：感官不舒服就會忍不住碎念

五感敏銳的金牛座，對於「不好吃、太髒、好累、好睏」等身體感受特別敏感，因此經常小聲碎念。不過，他們大多只是低聲嘀咕幾句，旁人往往聽不太清楚，也容易被忽略。

第6名牡羊座：有話直說 抱怨常變成大聲抗議

個性急躁的牡羊座，遇到不順心的事情很難保持沉默，往往會直接大聲抱怨，把心裡的不滿說出來。有時語氣太衝，甚至容易被誤會是在找碴，引發口角。

第5名巨蟹座：越擔心越愛碎念

天生容易焦慮的巨蟹座，常常會把事情往壞處想，結果越想越擔心，也越容易不停抱怨。如果情緒累積過頭，甚至可能演變成情緒爆發，讓身邊的人有些招架不住。

第4名摩羯座：最受不了工作不認真的人

責任感強、工作態度嚴謹的摩羯座，對於能力不足的主管、敷衍了事的同事，或是狀況百出的新人特別容易感到不耐煩。一旦看不下去，就會忍不住一直碎碎念。

第3名雙子座：把抱怨變成幽默表演

擅長說話的雙子座，很懂得把抱怨包裝成幽默的談資，成為聊天時的調味料。他們平時觀察力敏銳，總能找到各種吐槽素材，還會加入機智又有趣的梗，成功吸引大家注意。如果朝搞笑路線發展，說不定真有機會成為「抱怨系藝人」。

第2名雙魚座：抱怨中總帶著委屈

心思細膩又敏感的雙魚座，很容易因為小事累積壓力，加上有點依賴別人，遇到困難時總希望有人伸出援手，因此抱怨時常夾雜著委屈與撒嬌。尤其在聚餐喝酒後，更容易一股腦傾訴苦水，再加上擅長自嘲，常讓身邊的人不知道該安慰還是附和。

第1名處女座：12星座「抱怨王」

追求完美、凡事講究細節的處女座，無論看到什麼，都很容易先注意到缺點與不足。從早到晚，幾乎隨時都在檢視周遭事物，因此忍不住抱怨、發牢騷幾乎成了日常。對他們而言，碎碎念其實是一種紓壓方式，也是維持心理平衡的重要管道。不過，如果每做一件事就抱怨一次，次數未免還是太頻繁了。

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