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塔羅7月運勢占卜／你的突破點會在哪裡？有些機會已經悄悄來了

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塔羅7月運勢占卜｜你的突破點會在哪裡？有些機會已經悄悄來了(圖片來源：Shutterstock)
塔羅7月運勢占卜｜你的突破點會在哪裡？有些機會已經悄悄來了(圖片來源：Shutterstock)

7月的能量開始變得明顯而快速。經歷6月的整理與轉折後，許多事情在這個月會突然加速推進，有些機會出現得很快，也可能伴隨競爭與挑戰。

這是一個需要行動與判斷的時期。當局勢變得忙碌，你更需要看清方向、保持冷靜。科技紫微網透過塔羅占卜，陪你抽出專屬牌卡，看看2026年7月，你將在哪個領域迎來變化與突破。

【占卜小提示】：

1、請先深呼吸3次。

2、心中默念：「我的2026年7月運勢如何？」

3、憑直覺選擇最吸引你的一組牌。

圖片來源：科技紫微網

【占卜結果】

牌組 1：戰車逆位、權杖八、權杖五

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「速度變快，但方向更重要。」

月初：戰車逆位象徵節奏暫時失衡。你可能覺得事情發展不如預期順利，或出現方向混亂的情況。這段時間最重要的不是急著衝刺，而是先找回掌控感。

月中：權杖八帶來快速變化。消息、機會或工作進度突然加快，你可能會同時處理多件事情。雖然忙碌，但也代表事情開始動起來。

月末：權杖五象徵競爭與意見衝突。可能出現不同想法或立場，需要協調與溝通。若能保持冷靜，這些挑戰反而能激發新的創意與突破。

7月可能發生的事：

1、事情進展忽快忽慢

2、工作或生活節奏突然加速

3、出現競爭或不同意見

4、在忙碌中學會重新掌控方向

牌組 2：寶劍七逆位、錢幣十、聖杯二

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「真誠連結，建立長久關係。」

月初：寶劍七逆位象徵真相逐漸浮現。某些誤會或隱藏的事情可能被看見，也可能是你決定不再逃避問題，選擇坦白面對。

月中：錢幣十帶來穩定與長期基礎。家庭、事業或財務層面可能出現讓人安心的進展，也可能感受到來自家人或團隊的支持。

月末：聖杯二代表情感與合作的和諧。這段時間很適合建立新的合作關係，或讓既有關係更進一步。理解與互信將成為關鍵。

7月可能發生的事：

1、誤會或隱藏問題被釐清

2、家庭或工作基礎更加穩定

3、遇到值得信任的合作夥伴

4、感情或人際關係更加融洽

牌組 3：寶劍騎士、錢幣八、審判

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「全力投入，迎來重要轉折。」

月初：寶劍騎士帶來快速而果斷的能量。你可能會做出一個重要決定，或對某件事情採取積極行動。這是一段需要勇氣與清晰思考的時期。

月中：錢幣八代表專注與努力。當你確定方向後，會投入大量時間與精力提升技能或完成任務。這段努力將為未來奠定基礎。

月末：審判象徵覺醒與轉折。某件事情會迎來重要結果，可能是一個新的機會，也可能是一個需要重新出發的決定。

7月可能發生的事：

1、做出關鍵決定

2、專注投入工作或學習

3、得到重要評價或結果

4、人生方向出現新的轉折

牌組 4：聖杯十、權杖四、皇后逆位

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「在幸福與自我之間找到平衡。」

月初：聖杯十象徵情感上的滿足。家庭、伴侶或朋友之間的互動可能帶來溫暖與安心感。你會更重視內心的幸福與歸屬。

月中：權杖四帶來慶祝與穩定。可能出現聚會、活動或值得紀念的時刻。這是一段讓人放鬆、享受生活的時間。

月末：皇后逆位提醒你不要忽略自己。當你把心力都放在照顧他人或維持關係時，也需要記得照顧自己的情緒與需求。

7月可能發生的事：

1、感受到家庭或朋友的支持

2、出現聚會或慶祝活動

3、生活節奏變得輕鬆

4、開始重新關注自己的需求

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