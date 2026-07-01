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小孟老師塔羅牌預言…7月台股飆5萬點！關鍵點在川普
時間來到7月，台股走勢會如何？6月份震盪很大，讓很多人心情像洗三溫暖。命理師小孟老師分享塔羅牌預測，台股7月份有機會衝上5萬點。
小孟老師塔羅牌預測，抽到教皇牌正位，上面一個紅衣服的人很像川普，下面則是兩個人在朝拜，還有鑰匙。牌面解釋是，川普不會讓股市崩盤，上面有數字5，代表台股有機會挑戰5萬點，因為川普年底還有美國期中選舉，所以雖然7月指數仍然會波動，但是不會真的崩盤。
小孟老師認為7月還是會有震盪，但長線仍是向上的，老師建議放鬆心情，不要一直盯盤，年底甚至有機會上6萬點，老師說要保持心中平靜，按照自己設定的紀律操作，不要亂賣，老師預測AI短時間內不會破裂，7月仍然可以適時加碼。另外，小孟老師也提醒現在很多冒名小孟老師的詐騙投資群組，都是假的，不要輕信。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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