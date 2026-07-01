快訊

幼照法爭議／私幼補助1.5萬掀震盪 準公共恐集體跳船？

世足賽／哈蘭德國家隊13戰狂轟25球 總教練讚：世界最偉大得分機器

誰扛輔選？不是鄭麗文、盧秀燕 藍營一個太陽漸成形

聽新聞
0:00 / 0:00

貴人運超旺！3大星座女天生得人疼…關鍵時刻總有人幫她

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場貴人拉一把示意圖。圖／AI生成
圖為職場貴人拉一把示意圖。圖／AI生成

有些人總能在關鍵時刻遇到願意拉自己一把的人，不是運氣特別好，而是身上自帶讓人想幫忙的魅力。搜狐網分享，有三個星座女生特別容易吸引貴人，不僅人緣佳，做起事來也總比別人更順利。

白羊座／熱情坦率 貴人靠過來

白羊女個性率真、熱情，想到什麼就做什麼，不喜歡拐彎抹角。這份坦率反而讓人放心，也容易贏得信任。她們遇到機會敢把握、遇到挑戰不退縮，身邊的人看見這股衝勁，也願意主動提供資源或給予建議。更重要的是，白羊女懂得感謝，別人的幫助都會記在心裡，因此貴人緣越累積越旺。

處女座／實力在線 機會自動上門

處女女不愛張揚，卻總能靠實力讓人留下深刻印象。她們做事細心、責任感強，每件事都希望做到最好，因此容易獲得主管、客戶或合作夥伴的信任。她們不需要刻意討好誰，只要把事情做好，自然就有人願意提供機會。能力加上可靠形象，容易入貴人的眼，成為想提拔的首選。

射手座／樂觀風趣 有態度有實力

射手女天生樂觀，待人沒有距離感，不管走到哪裡都能快速融入新環境。她們面對困難時總能保持正向，將困境當成冒險，也願意接受不同的意見，因此容易吸引欣賞自己的人主動伸出援手。即使有人幫忙，射手女也不會過度依賴，而是靠自己的行動證明實力。這種獨立又自在的態度，反而讓貴人更願意一路相挺。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 貴人

延伸閱讀

看起來總是好相處…「5星座女」平常沒脾氣 一生氣誰都哄不住

實力驚人！4大星座「越賺越會存」直接走向財富自由

最會照顧人的星座！天秤療癒、金牛行動派、這星座只在意戀人

3星座雙面人！雙魚「牆頭草」兩邊討好、他拿別人秘密交朋友

相關新聞

貴人運超旺！3大星座女天生得人疼…關鍵時刻總有人幫她

有些人總能在關鍵時刻遇到願意拉自己一把的人，不是運氣特別好，而是身上自帶讓人想幫忙的魅力。搜狐網分享，有三個星座女生特別容易吸引貴人，不僅人緣佳，做起事來也總比別人更順利。

財神點名！7月星座財運TOP5出爐 射手大豐收、冠軍升職又加薪

迎接炎熱的年中轉折點，大環境的賺錢契機正悄悄重新洗牌！隨著氣溫飆升，各種意想不到的機會也跟著熱烈綻放。有人憑藉工作實力讓收入大躍進，也有人靠出外旅遊把滿滿的金幣帶回家。想知道誰能在吸金領域稱霸嗎？快來看看這份7月旺財榜單，準備好用最愉悅的心情迎接強勢來襲的財富浪潮吧！

拚命工作存錢…卻總突然「有急用」？老天爺在告訴你這件事

更弔詭的是，每當我想好好存錢，但只要戶頭數字達到某個門檻，就會發生突發的大筆支出。寵物生病、車禍意外、家中急用……好不容易攢下的積蓄，總會因為各種意外狀況而不得不流走。

跟黃仁勳一樣！3星座天生有「賺錢鼻」...天蠍創造機會、他買AI大賺

黃仁勳是美國科技巨頭輝達（NVIDIA）的共同創辦人暨執行長，帶領輝達從一家遊戲顯示卡公司轉型為全球最大的人工智能（AI）晶片帝國，而被譽為「AI教父」。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個和黃仁勳一樣有「賺錢鼻」的星座，分別是獅子座、處女座與天蠍座，快來看看他們下半年有什麼好運吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。