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7月份生命靈數分析：1號人幸運之神伴隨 5號人桃花滿天飛 9號人單身者「等著」

聯合新聞網／ 文／巧巧塔羅
圖／AI生成
圖／AI生成

生命靈數怎麼算？

以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據，

例如： 1988年08月08日生，

請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。

1+9+8+8+0+8+0+8=42

4+2=6，所以範例的生命靈數為6。

若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可，

Ex：1+0=1，依此類推。

就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢，

再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看，

綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！

圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供 圖／巧巧提供
圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供 圖／巧巧提供

生命靈數1 ／ 10宮．射手．木星

整體運勢：你知道幸運之神站在你這裡，七月是直覺力高，能一眼就看到正確判斷的週期，不缺看見，只缺「把它做出來」，問題的癥結點是很明顯的，但把狀況拉到外部環境，卻不是如此，金錢支出大、容易破財，然後很多事其實要不到真的答案，會讓你覺得一直都在虛耗時間；

但這些都是「我知道、但我沒去行動」的衍生物，它讓你焦躁、也讓問題無限被拖延，你是有能力解決、事情也能迎韌而解的，所有的不順，都源自於你似乎還沒打算上路而已。

工作／學習狀況：能展現高度危機處理的能力，在七月的障礙賽中，你是眾人的救星，長官的拿不定主意，工作上諸多原本的嘗試出錯，你要說它麻煩，確實很煩，但這全都是你表現的舞台，因為大家被困在表面工程中，似乎只要會有開、事情有在做，但內容是什麼卻沒人在意；

其實問題解決之道可能就是你想的那麼簡單，在你心裡冒出「不是＿＿就好了嗎」請不要讓它只是你心中的OS，說出來、做出來，會讓你在職場上躍升為重要的角色，這段時間，請當自己的老闆，充份發揮領導統馭的長才吧！

愛情：單身者適合躲在舒適圈中，外界環境混亂，這段時間就算能遇到對象，也多是需要你幫忙的人，他們未必想談感情，但卻會拋出「好像有機會」的訊號，來得到你的幫助，如果基於善良，想幫確實可以，但這不是愛情，把善心跟愛混為一談，是會帶來麻煩的，大方可以，但界線務必守好。

有伴侶者，在關係中感覺到關係的受限，而你的不說破，則可能加厚這道溝通的牆，讓對方變得難搞，其實你應該知道對方在不高興什麼，為了讓你自己也舒服，還是快快把問題攤出來、說明白吧～

對方目前處於情緒緊繃跟高壓當中，大概只有表達不滿的能力，至於不滿什麼，問題該如何解決，請不要用問的，因為那只會惹來更多白眼，對方需要的，是你把題目跟答案，都一起填好的貼心。

訊息指引：錢幣騎士＋隱者(R)

阻擋在眼前的種種挑剔，不是難題，

是你輕鬆能解的考古題。

生命靈數2 ／ 6宮．天秤．太陽

整體運勢：正式進度下半年度人生的轉折期，得回來面對「生活細節」了，不管是混亂的生活作息回歸秩序、回到或重選職場，訂立新的做事流程，都是七月的重點，它要把失序的全都排好，這也是段必須全面檢視身體健康的週期，外在環境會先以「待解決的事已經困擾你到不能不正視」的方式，推你做這些事，雖然聽起來又要整理了、又有很多實際的問題要面對，但二號人一旦用正面的態度行動跟回應，就會看到原本該你的，不管是金錢、或是期待做的事，希望都仍在，可行性比你預期的高上許多。

工作／學習狀況：在專業上有比較多需要釐清、先排除不必要流程，才能順利進行的項目，所以月初若困在「動不了」的狀態中，應該就有需要逐條整理的東西要優先去做，這些事已經卡住很久了，久到不但讓你無法做出成效，也讓心理產生抗拒，變得不太想去碰這些東西；

但當二號人回歸面對現實，會發現這些事以前看似很難、很煩，多是自己心理的抗拒預設了立場，實際上它比想像中好解決，七月的排除障礙工作完成後，在月中過後就會看到一切上軌道，以一個新的方式順利運行。

愛情：單身者在追求關係上，比較缺乏信心，這段時間是信心修復的週期，雖然身邊會出現一些機會，但這些多是讓你發現「我其實不敢真的推進」心魔的推手，當二號人願意面對「我不敢、我擔心」那就是脫離單身生活的第一步，這些自我對話、對內在的挖掘，都是讓你增加話題的好材料，這會讓你變得比較真實，才不會淪為總是在「社交」而難以交心的起跑線之前。

有伴侶者，在關係中發現了「其實我好像不太認識你」的陌生感，雖然在交往中，但你對對方的認知，跟他本人是有落差的，或許你一直覺得關係沒什麼問題，可是在七月，對方的不滿意、有點放棄、情緒不佳的狀態，會讓你意識到問題所在，這是段重新整理關係的週期，就像生活一樣，回到起點，重新理解、排序，這是這段關係目前亟需的。

訊息指引：寶劍九(R)＋錢幣八(R)

憂慮跟止步都將被洗去，那些虛幻的假設從沒有一刻活在你生命裡，

該是回歸生活，是時候重整腳步與秩序。

生命靈數3 ／ 12宮．天蠍．火星

整體運勢：以調節良好的情緒面對的七月，似乎什麼也難不倒你，這段時間都能靠樂觀一路過關斬將，在財務吃緊的本週期，三號人依舊穩穩的踏著自己的生活步調，竟也在一片低迷當中，能不斷找到小確幸；

運勢上確實是比較令人失望的，但三號人似乎也接受，然後做出最小的抵抗，不堅持「非得怎樣不可」的順流，讓這個月意外的輕鬆，因為無所執，失望就少，把它就當成是休養生息的時間，得到的都是多得的。

工作／學習狀況：在專業上發揮的空間較少，多數的時間都被用來應付不斷變化的主管要求跟現況，煩人的部份在於，計畫很難定案，改了又改的機會極高，溝通上也很難聚焦有共識，經常說定的東西，真的做了一些進到討論，就又被推翻得重來了，這是極需要耐心的週期，但幸運的地方在，其實抽開這些改了又改，該拿的錢會拿到、只是過程比較繞路，拖延到最後，事情也會因為已經沒時間了，最後做出來的那個版本，突然大家就都沒意見了；

所以中間就是該做什麼做什麼，但不求好，只求有，進度不是由努力、是由時間來給你的。

愛情：雖然看似諸事難有所為，但愛情不同，單身者這段時間因為心情寬鬆及隨順，反而顯出一種優雅、能抵擋千軍萬馬的魅力，這是會讓你被看見的，所以在這些麻煩、但又沒什麼能做的事的週期，不如試試下班後的活動，換個圈子、網路社群，其實都會出現讓你能經營的對象，雖說不一定能挑到真的想要的，但這是個主動，就會增加機會的月份。

有伴侶者，在關係中跟對方有很多的意見交鋒，這些過程會讓你覺得有趣，話題增多，明顯與過去不同，相處方式也進入了轉換、改變的週期，隨著話題變多，雖然被挑剔、或是意見不同的地方也跟著顯露出來了，但這些都是必經的價值觀磨合，不停的說、有來有往的七月，雙方會在這些加量的溝通中，找到新的相處方式，更理解對方。

訊息指引：審判(R)＋力量(R)

隔開雜音不聽，一切都還未到終局，

在原地不動的你，得到亂世中難得的安寧。

生命靈數4 ／ 3宮．牡羊．土星

整體運勢：容易說錯話，表錯情的七月，偏偏又非常多需要表達的場合，雖然四號人都會告訴自己「我這樣是對的」，但這些認知，可能跟現實狀況落差極大，這段時間需要的是找人討論，閉門造車的自己想、自己下定論、尤其還堅持，是相當危險的做法；

這些其實都可以從旁人的態度上直接觀察到，如果發現對你不滿的人變多了、大家脾氣變大了，狀況運轉不順了，通常都跟你不肯放手的堅持有關，順利的鑰匙就在願意承認錯誤、並且轉向的方向。

工作／學習狀況：七月仍是個可以達成工作目標，有良好成果的週期，不過中間會有滿多協調的問題，意見無法順利傳達出去，四號人也經常處於一種「算了，反正我知道我有在做就好了」的態度，最終結果雖不差，但只有你知道自己多繞了多少路，幸運的是，在你迂迴想像、堅持要用比較困難的方式達成任務時，會有許多人阻止你，至少是不附和你的說法、比較激進的則會當場拆你台，但在想通之前的你，一定都會覺得這些人是來找麻煩的，哪裡幸運了？

不過這些反對的聲音，其實是能幫你省事省力、做得更輕鬆的重要意見，比起多付出辛苦得到，你一直都有更輕鬆的選項可選。

愛情：單身者在追求關係上，是需要調整步調的，這段時間比起吸引桃花，他人對你的不滿倒是更顯而易見，上述的「我認為我想的才是對的、正常的、本來就該這樣的」的態度，會讓別人跟你的話題沒有交集，也會感覺到不受尊重，雖然四號人可能會說「我才覺得我不受尊重欸」，但人際交流是雙向的，你必須先不拒絕、有聽見別人的聲音，這個溝通，才會開始「通」，得先修正這個方向，才不會幫自己做了逆向行銷。

有伴侶者，在關係中則會面臨兩個極端的情況，雙方各執己見，但不溝通，這會讓關係不是處在冷戰中、不然就處於不斷的情緒勒索裡，很難有共識，相處品質下降，這段時間會大量感受到對方的不滿，但四號人的態度似乎是想等「等這個風頭過去再來彌補」，不過這個先冷處理的方式，其實已經失效很久了，四號人若想改善關係品質，就得停止迂迴，當那個先溝通、願意把話說開的人，才能避免這個短期風暴的時間不停的延長。

訊息指引：寶劍二＋戀人(R)

選擇不看見的那些，讓命運走向不可控的分歧，

轉向逆境，往往始於每個固守己見的決定。

生命靈數5 ／ 5宮．雙魚．火星

整體運勢：這是個可以大方展現自己的獨特，也容易被看見的月份，但五號人自己卻常困在資訊模糊、無法有耐性的整理、消化的階段，而很容易錯過這類把自己端上檯面的機會，環境面中，確實出現了很多難溝通的人，說話伴隨很多情緒、也會想壓制你，但你完全擁有反擊的能力，只是需要多一點「我要把這件事處理完」的決心，多數事件都處於「有面對、有爭取」就會有正面結果的月份，你需要的只是一顆被調伏好的耐心。

工作／學習狀況：在專業上面對主管跟業主的為難，他們似乎都覺得自己比你懂更多，但實際上卻不那麼了解，所以丟來很多為難你的任務，或是隨意的更改你的做事流程，這都會讓你陷入極度煩躁跟混亂的情緒中，光想著要怎麼排序，想著全都要兼顧，就吃掉了你所有的時間，如果都繞在這裡，很多事都會處於忙、但原地踏步沒進展的狀態中；

這段時間，請當自己的主人，你來決定事情要不要、要用的順序，會造成混亂的，不是別人一直壓制你，比較麻煩的是你因為懶得多說、覺得說也沒用的自我放棄，試著開口吧！完整的表達順序，然後堅持，你會發現「說」其實比起你想像中的更有效果。

愛情：七月對單身者來說，是充滿魅力跟桃花滿天的週期，多到可能會讓你感到困擾了，讓人想一下就全部推掉算了，雖然伴隨著很多人一直戳戳看、試試看，確實讓人不耐煩，但這段時間需要的是篩選，桃花好壞混雜，當中還是有滿能照顧你情緒、樂觀有穩定踏實的對象出現；

這是個可以抓住點什麼的夏天，若期待結束單身，那就得多拿出點面試的耐性，你不會空手而歸的。

有伴侶者，在關係中的對方，對你展現了強大的照顧意願，但可能不太會表達，就是一直默默的「做、塞給你、不喜歡嗎我再做」的循環當中，或許你更需要的是好好說話，而不是忙，但這些在對方的一陣忙亂當中，你可能也煩到忘了表達，其實雙方該解決的是一直在「做」，卻很少「說明」的慣性，當你願意開啟溝通的門，會讓對方跟你一起慢下來，更願意說、也願意聽。

訊息指引：錢幣十＋權杖五

別把自己丟進無謂的戰局裡，該堅守原本你認定的，

一切的秩序，都終歸回到由你來決定。

生命靈數6 ／ 2宮．處女．南交點

整體運勢：心情需要調節，不能固守原有認知的七月，這段時間人際紛擾多，但多屬表面和平，可能嘴上說著好話跟沒關係，但實際上卻不是如此，這些和諧的表面，更多的是情勒跟越界的表現，對你來說，雖然有感，卻很不知道該如何表達，心情自然經常受到波動；

這些都是七月「原生」的運勢，但會經由你「知道」然後做出應對，而有改善空間，拋開應酬話，就是這個月能活好的第一步，你要先能愉快的活著，面子的存在才有意義，不管是你的、還是別人的。

工作／學習狀況：在專業上處於負載過重的本週期，旁邊的人可能用一種笑笑的、輕鬆的態度，就把爛攤子推給你了，這會拖垮你原本該做出的成果進度，所以先不說工作要怎樣更好，我們要先做的是「避免被拖累」，先把這些拖累你的請求都明確拒絕，丟到一邊，當然這不是那麼簡單能做到的，因為會夾雜著別人的情緒勒索、還有講不聽的態度，但這些都會經由你的堅定，而有把界線明確畫出來的空間；

只要先鏟除多餘的麻煩，專注在自己的進度上，那你會看到很多新的可能性、創意能兼顧實做，併線進行，七月的「好」是先守護自己，才生出的好。

愛情：單身者這段時間的人際較為複雜，會有新的朋友流入，這些可能是比較遠的、或是根本就在虛擬網路出現的人，對你會是可以經營的機會，而日常生活的人際關係也進入換血期，相當熱鬧，但是日常會碰到這些就沒那麼輕鬆了，多數都有很重的情緒，焦躁、糾結，那是你不需要、也扛不起的，這段時間更適合有距離的先認識互動，會是不錯的戀愛前置準備期。

有伴侶者，在關係中雙方的情緒都不穩定，對於感情雙方有各自的期待，但不說，期待讓人猜中，是最大的折磨來源，抱持著「這不是很明顯嗎」的心情，但你沒說，對方真的不懂，就像你可能也不知道對方到底在不高興什麼一樣，期待需要被明確說出口，其實障礙跟低氣壓就會散去，這段時間很考驗誠實，誠實面對自己的需求、誠實說出口，是讓感情跟情緒都回穩的要訣。

訊息指引：戰車(R)＋寶劍七

失控的，就別控了，我們不是來收爛攤子的，

該忙的，是你真的想要的，那才值得你積極。

生命靈數7 ／ 5宮．射手．月亮

整體運勢：心情寬鬆的七月，對你來說，面對任何的爛人爛事，都還是能消化得很好、當成笑話來看，而實際上，還真的有很多人是瘋的，他們貌似鎮定，但沒說出口的內心戲卻很多，這些都會被混雜在有禮貌的言語中，也是因為這樣，在人際跟溝通上，表面和平、實則有不少情勒；

對七號人來說，之所以能不受影響是因為「我知道你在瘋什麼、想暗喻什麼」，但只要能不隨之起舞，裝傻不看破，那這些負面情緒、他人的無理要求，就纏不上你，這個週期是混亂沒錯，但沾染不了你。

工作／學習狀況：進度很難掌控，不是你一個人可以拉回來的，但就算你不做什麼、只是看著旁人吵來吵去，大家各演各的戲，該做的事在混亂當中，都還是有在被處理，而七號人只需要被推著走，不用主動去整理或介入，最終的成果居然也還不差，計畫趕不上變化的本週期，其實你大概也嗅到這個味道了，事件方向一日三變，不用做得太快，慢慢來就好，開心的當個薪水小偷吧！

職場生態正重整當中，同事拉小團體、上司姿態高，這些都跟你無關，你要的就是低調撐過，能繼續安心領錢的就是你。

愛情：單身者心情的開朗，能幫你避掉不少災難，這個週期的感情運，與人際互動的走向是一致的混亂，遇到的爛桃花，你也不會想要的，多是一些需要你配合他、付出或安撫的對象，進不去都是好事，但七號人在這段時間卻非絕緣體，這些需要情緒照顧的人，還是會試著敲你的門，比起桃花，你更需要記得把門關上，以策安全。

有伴侶者，在關係中會需要忍受對方的吵吵鬧鬧、情緒不穩，這是段特別需要耐性的週期，但因為對方提出的需求多是沒有道理的，所以這個耐性，倒也不是要你去安撫對方，只是你會需要培養獨處、或是充耳不聞、聽之不隨之起舞的鎮定，這個月很吵，但你聽聽看看就好，什麼都不多做的撐過去，這段時間過了之後，情緒問題也會隨之消退回穩。

訊息指引：權杖二＋聖杯二

愉快之處在於，你在你的路上，往原訂的方向前進，

跟自己的相處融洽，換來眼前的和緩寧靜。

生命靈數8 ／ 10宮．金牛．海王星

整體運勢：內在盤算多的七月，心理狀態經常處於不安、揣測中，滿滿的都是「我」反而會讓你錯過許多該把握的人事物，八號人在這個月其實有不錯的貴人運，旁人願意以禮相待、也樂於照顧你、跟你好好說話，在人際上相當順利，但這些都是「別人覺得這樣是對你好」的方式，它可能跟你當下真的想要的有些落差，若你沒說出口，那這個月心裡不斷的拿捏糾結，就會越生越多，想「等對方自己發現這不是你要的」在這個週期很難發生，為了身心平衡，你該以直話直說，來取代迂迴跟等待。

工作／學習狀況：在七月的你，完全無法用見招拆招混過去，你會需要更多計畫，而且是「預先準備」好的，不然所有的進度都會困在「不知道該怎麼開始、停在原點」上面，其實七月的工作運勢相當好，幾乎只要八號人開口，就能得到他人很積極的配合，這些「願意明確表達」會是工作跟學習一大助力，任何困難都能靠著尋求他人合作而完成，提出的問題都能被順利解決；

至於面子，可能就沒那麼重要了，你不需要「看起來」很行，不預設立場，中間每一步踏穩，就是你這個週期的順利指南。

愛情：單身者在七月中，其實有不少交友機會，旁人跟你聊天多數都會感到愉快，或許八號人心想「當然愉快，我可是都有在考慮要說什麼」，但事實上，就算你不計算這些細節，這個順利交流的氣氛依舊是存在的，你可能感覺到在愉快之餘，似乎跟旁人總隔了一片紗，開心歸開心，卻感覺不到任何延伸的可能，八號人需要摘掉這些過度修飾，用比較平實的方式交流，就能讓「機會」不只是機會，進階成為擺脫單身的可能性。

有伴侶者，在關係中的對方正用他自己的方式愛著你，對方的誠意，是你感覺得到的，他很溫暖、但不黏膩，不過對渴望更多密切接觸的你來說，卻很難真的接受，你總覺得「不是這樣」的想有更多要求，但沒說出口，這段時間是段感情雖好，你卻很少真的樂在其中的週期，其實比起故作大方、但內心糾結，你更適合主動把話說開、拉近距離，先做、不要先假設，會發現對方比你想像的更樂意配合。

訊息指引：權杖八＋錢幣七(R)

發散與過度積極，無法換到更多的可能性，

當你感到眼前的貧脊，

需要的，或許不是那些精密的算計。

生命靈數9 ／ 2宮．水瓶．北交點

整體運勢：七月是擺脫虛無，一切成果都能直接看見、握在手裡的月份，這段時間雖然家庭運勢比較混亂，跟旁人說話常無法對到焦，不過財運有很大的拓展空間，舊有的獲利方向還是可以努力，但更容易在這個週期有新的賺錢跟投資方法，這些都不是耕一分田才得一分收獲的方式，九號人若試著敞開心房嘗試看看，會有意外收獲，這是個充滿新機的月份，可能會讓你感到稍微緊繃、不想動，但越保持靈活，就會看見越多正面發展的可能性。

工作／學習狀況：在專業上表現不錯，都能施力在對的地方，七月會有機會看到很多「還可以這樣做」的東西，當投入後，在短期內也可以看到成果，對於事業規模較小，或是獨立作業者，基本上只需要說服自己順應改變，讓舊有的方案跟新的可能性併進，這是個可取得平衡，多管齊下回收成果的週期，報酬也會讓九號人覺得滿意；

而對於需要聽命於人的學習階段、或是在比較大的體制中工作、有很多上司需要應付的，則比較麻煩，上述的新機會依然在，但多了一個需要說服的過程，如果你很想做，又確定事情是可行的，那或許考慮先斬後奏，你的流程會比較好推進。

愛情：單身者可以「等著」就好，因為在眾多工作新的可能性當中，就會帶來新的人、或跟舊的人有新的相處方式，這都是你拓展交友圈的機會，不要排斥上司長輩的八卦或打探，因為他們是相當有可能幫你介紹新對象的人，而且可能還算是你覺得可以試試看的；

想擺脫單身，在這個月的你需要保持開放，有約就赴、不抗拒任何探問，機會就在其中。

有伴侶者，在關係中會得到對方的「全面照顧」，真的很全面，全面到你可能覺得對方比你爸媽還煩人，不管是盡可能的塞食物、虛寒問暖、或是走到哪跟到哪，一天到晚都想跟你膩在一起，九號人在初期可能都還覺得不錯，但越到七月中後段，會越感到壓力；

關係很溫暖，對方對你很好，但太好了，你還是需要跟對方說的，甜蜜的負荷，是考驗界線的週期，拒絕不是無情，你得明確表達，才不會累了對方，也辛苦自己。

訊息指引：權杖七(R)＋聖杯侍者(R)

不需堅持、放下努力，對你來說才是最大的積極，

不愉快需要先被清出去，

別緊抓那些你其實滿嘴說著討厭的事情。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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生命靈數

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