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0629-0705唐綺陽星座運勢週報：金牛理財多留意 射手桃花運旺任你選
【唐綺陽星座運勢週報6/29-7/5】
重要星象：
火星進雙子、水星逆行、木星進獅子、天海冥小三角
本週火星進雙子，引發學習慾望，注意交通安全，當心暴衝或口舌是非。水星逆行，易感到諸事不順，特別是身心靈層面，要靠自身修煉度過。木星進獅子，戲劇、舞台或是時尚等，獅子領域成為年度話題，名人明星將成為焦點。天海冥小三角，留意時局大轉變，不能掉以輕心。
12星座個別影響：
巨蟹：遇突發變數進度被延誤，感情當心被小吵破壞
獅子：工作別受環境影響沮喪，感情別想歪要有自信
處女：工作資源不夠很勞累，感情相處太過挑剔
魔羯：空口承諾太多須重新審視，感情注重價值觀
金牛：理財需多留意、慎防超支，感情能幫則幫不強求
天秤：家裡或內部關係有助事業，感情居家約會展魅力
天蠍：工作多表現有想法要說，感情別忍耐要溝通
水瓶：事業發展海外更有利，感情遠距戀愛更自在
牡羊：工作獲高層委託重任，無心思談感情恐被抱怨
雙子：事業迎接好消息與成就感，感情能順利勝出
射手：熟悉領域有人脈、好事多，桃花運旺任你挑選
雙魚：有長官緣受提攜運勢好，感情別太過銳利
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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