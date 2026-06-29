0629-0705唐綺陽星座運勢週報：金牛理財多留意 射手桃花運旺任你選

進入六月底到七月初的交接期，滿月的豐盈能量將為整個星期的財氣注入超級強心針！這幾天的財富風向球正在悄悄改變，原本看似平凡的日常生活，隨時都會爆出令人驚喜的賺錢火花。別管大環境的景氣好壞，這週就是有幾組幸運兒彷彿裝了聚寶盆，走到哪都能精準捕捉到商機，無論是薪水加碼還是兼職外快都拿得超順手。想知道自己是不是被財運之神緊緊抱住的超級大贏家嗎？趕緊看看這份熱騰騰的榜單，準備開心把錢收進口袋！

2026-06-29 08:42