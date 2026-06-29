0629-0705「血型+生肖」財運TOP5！第一名有「金錢驚喜」：迎接鈔票光臨

進入六月底到七月初的交接期，滿月的豐盈能量將為整個星期的財氣注入超級強心針！這幾天的財富風向球正在悄悄改變，原本看似平凡的日常生活，隨時都會爆出令人驚喜的賺錢火花。別管大環境的景氣好壞，這週就是有幾組幸運兒彷彿裝了聚寶盆，走到哪都能精準捕捉到商機，無論是薪水加碼還是兼職外快都拿得超順手。想知道自己是不是被財運之神緊緊抱住的超級大贏家嗎？趕緊看看這份熱騰騰的榜單，準備開心把錢收進口袋！

TOP 5：血型A型+生肖屬兔

本週A型屬兔的朋友，整體財運會迎來一波小高潮，低調踏實的作風將為你招來意想不到的豐盛收穫。如果你是負責操作堆高機的倉儲物流人員，這幾天你俐落的技術，能完美化解突發的進出貨危機，讓主管對你刮目相看並發放一筆實質獎金；經營香脆炸雞攤的老闆們，近期推出的隱藏版炸物會突然大受歡迎，門庭若市的人潮讓你們每晚數鈔票數到手軟；若是在動物園或野生生態園區擔任導覽員，生動有趣的解說會讓遊客聽得津津有味，不僅滿意度飆高，還能收到極度豐厚的小費回饋。這組的朋友，本週只要穩穩發揮專長，金錢自然會流進你的戶頭。建議休假時去有大草皮的森林公園散散步，吸收滿滿芬多精能讓你的聚財氣場更加通透！

TOP 4：血型O型+生肖屬羊

本週O型屬羊的朋友，週末將是你們迎接驚喜進帳的最佳時刻，那些平日累積的努力即將轉化為滿滿的實質財富。身為負責撰寫專欄或新聞內容的創作者，這幾天你簡直是筆下生花，精闢入裡的文字不僅大獲讀者好評，更會吸引新的出版商捧著高額稿費來邀約；在遊樂園帶領遊客體驗刺激設施的工作人員，充滿熱情的笑容會感染每一位客人，優良的服務評分將為你爭取到超乎預期的績效大紅包；要是你開了一間在地平價熱炒店，這陣子不管平日假日都會大爆滿，翻桌率極高，營業額直接衝破以往紀錄。這組的朋友，把握這股擋不住的好運，勇敢把腦中的點子變現。出門時不妨穿戴一件亮色系的衣服，能幫你把財氣牢牢吸附在身上不流失！

TOP 3：血型B型+生肖屬龍

本週B型屬龍的朋友，靈活的交際手腕就是你們這陣子最強大的印鈔機，極佳的人緣將直接帶動收入翻倍成長。那些加盟知名連鎖手搖飲的店長們，這週推出的特調茶飲會引發搶購熱潮，外送訂單接連不斷，讓你真正體會到如魚得水的賺錢快感；每天在前線銷售最新款智慧型手機的門市業務，靠著極具親和力的解說，連原本只想看看的過路客都會忍不住掏卡結帳，高額抽成輕鬆入袋；若是投身於社會福利基金會的企劃人員，本週構思的募款活動將獲得企業界的大力支持，超標的贊助金讓整個團隊士氣大振。這組的朋友，眼前的機會千載難逢，請好好善用你的好人緣。每天早起喝一杯溫開水醒腦，能讓你一整天都保持著精準敏銳的招財直覺！

TOP 2：血型週B型+生肖屬猴

本週B型屬猴的朋友，腦筋轉得飛快的你們，將迎來一波爆發力十足的財富大潮，不管正職還是副業都有機會大豐收。若是參與手機遊戲企劃或行銷的幕後推手，你們發想的新活動會讓玩家瘋狂課金，超高營收將為你帶來一筆極度可觀的分紅獎勵；每天在炭火前忙碌的烤鮮蚵吃到飽老闆，肥美的海鮮與絕佳的氣氛會吸引大批外地饕客朝聖，日進斗金的盛況絕對讓同業羨慕不已；而在連鎖速食店擔任值班經理的你，高效率的排班與神救援的臨場反應，不僅讓客訴歸零，還會獲得高層賞識而直接加薪。這組的朋友，請毫無保留地展現你的聰明才智，這週的努力都會變成實打實的黃金。下班後在社區附近輕鬆散步走走，能把一天的好運勢完美鎖在自己身上！

TOP 1：血型AB型+生肖屬蛇

本週AB型屬蛇的朋友，恭喜你們榮登本週吸金王寶座，財氣勢如破竹地從週一旺到週日，走到哪裡都有意想不到的金錢驚喜！親手熬煮湯頭的傳統麵食館當家，這幾天特製的小菜與招牌麵食，會被知名網紅大力推薦，瞬間湧入的飢餓食客讓你們賺得盆滿缽滿；在地方親子生態園區用心規劃體驗課程的老師，活潑有趣的教學大受家長讚賞，報名費收入連帶周邊商品的買氣都跟著水漲船高；專注於兒童繪畫或手作創意的指導員，這週會接到許多高單價的一對一專屬家教邀約，優渥的時薪讓你作夢都會笑。這組的朋友，好運當前請毫無保留地大步衝刺，財神爺現在可是完全站在你這邊的。建議把錢包整理乾淨，把發票雜物清出來，迎接鈔票大駕光臨！

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