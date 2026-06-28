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2026下半年運勢開胡 專家曝「4生肖」：7月準備發財

聯合新聞網／ 綜合報導
命理老師提醒，運勢分析僅供參考，在理財操作與創業評估上，民眾仍需搭配穩健的財務策略與客觀布局，才有機會將好運勢轉化為實際的財富成果。示意圖／Ingimage
命理老師提醒，運勢分析僅供參考，在理財操作與創業評估上，民眾仍需搭配穩健的財務策略與客觀布局，才有機會將好運勢轉化為實際的財富成果。示意圖／Ingimage

2026年即將邁入下半年7月黃金期，不少民眾開始關心接下來的財富與運勢走向。知名清水孟國際塔羅「小孟老師」近日在臉書粉專發文，為大家揭曉「7月生肖財運排行榜」前4名亮眼名單。其中，奪下冠亞軍的生肖不僅有機會迎來強勁的偏財運，甚至能透過長輩指路大發利市。不過專家也溫馨提醒，命理生肖排行榜僅供參考，民眾仍需搭配穩健的理財規劃，才能穩穩將好運變現。

根據小孟老師的最新預測，7月份財運表現最為突出的4大生肖排行榜如下：

TOP 4：生肖狗（貴人引薦、理財轉型）

生肖狗在7月的投資領域中扮演著「貴人吸鐵」的角色。在理財上容易遇到貴人主動引薦，或給予精準的專業建議，只要順應趨勢調整財務方向，財運將呈現穩健爬升的階梯式成長，為下半年奠定深厚的財富基石。

TOP 3：生肖龍（薪資談判、創業良機）

屬龍的人在7月非常適合敞開耳朵，多方聽取專業的理財規劃建議。若心中有創業藍圖，亦可在此時積極進行評估，藉由業界人士的點撥能少走許多彎路。在職場方面，7月也是與公司高層爭取調薪、福利升級的絕佳對話窗口。

TOP 2：生肖猴（偏財升溫、興趣變現）

屬猴的朋友成功延續6月的高昂氣勢，進入7月後偏財運勢持續看漲，非常容易獲得意料之外的斜槓收入。此時正是將自身興趣與專業特長進一步擴大發展的黃金期，只要善用個人優勢，就能輕鬆將愛好轉化為實質的獲利。

TOP 1：生肖鼠（整體突破、前輩指路）

生肖鼠本月整體運勢明顯大躍進，其中又以金錢運勢最為耀眼。小孟老師建議，屬鼠的朋友本月應多聽取家族長輩或職場前輩的寶貴經驗，積極主動地尋找適合自己發揮的舞台，只要能精準掌握關鍵時機，將能帶動財富出現爆發性成長。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 財運 生肖 塔羅

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