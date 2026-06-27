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別想騙過他們！3星座天生「精明過人」 水瓶一眼識破謊言

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網點名3星座天生「精明過人」，要騙到他們不容易。示意圖／ingimage
搜狐網點名3星座天生「精明過人」，要騙到他們不容易。示意圖／ingimage

十二星座中，有些星座天生就精明過人，任何小心機都逃不過他們的眼睛。搜狐網點名，有3個星座天生心思細膩、觀察力驚人，不論是利益算計、人際互動或察言觀色，都不容易被蒙騙，分別是金牛座水瓶座獅子座

金牛座：對金錢與利益格外敏銳

金牛的外表給人老實、沉穩的印象，但其實相當精明，尤其在金錢與利益相關的事情上格外敏銳。金牛座習慣將情緒藏在心裡，不輕易表態，卻會默默觀察周遭的一舉一動，把事情分析得十分清楚。任何想占便宜或耍小手段的人，都很難逃過他們的眼睛，加上耐心十足，往往比別人更能沉得住氣，因此想欺騙金牛座並不容易。

水瓶座：任何謊言都無所遁形

水瓶座擅長洞察人心。他們邏輯清晰、思考縝密，對於談話中的矛盾或破綻相當敏感，往往能迅速察覺異樣。水瓶座喜歡先觀察再判斷，表面上不動聲色，心裡卻早已分析整件事情的來龍去脈，想用話術或套路欺瞞水瓶座，成功機率相當低，任何謊言在他們面前都無所遁形。

獅子座：直覺很準能察覺異狀

獅子座的精明展現在敏銳的直覺與強烈的自尊心。他們不喜歡被欺騙或利用，因為直覺很準，能從對方的表情、語氣等細微變化察覺異狀。一旦發現有人刻意耍心機，獅子座通常不會選擇隱忍，而是直接攤牌、正面回應，以強勢態度讓對方知難而退。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 金牛座 獅子座 水瓶座

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十二星座中，有些星座天生就精明過人，任何小心機都逃不過他們的眼睛。搜狐網點名，有3個星座天生心思細膩、觀察力驚人，不論是利益算計、人際互動或察言觀色，都不容易被蒙騙，分別是金牛座、水瓶座與獅子座。

超級雙標4星座！獅子「我可以你不行」、他袒護自己人

雙標是「雙重標準」的意思，形容某些人對待性質相同的事物卻採取兩種截然不同的評判標準。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，分享最容易雙標的4個星座，他們天生容易受外在環境影響，而產生與他人截然不同的處世邏輯。請參考太陽、上升星座。

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