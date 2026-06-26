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5星座和前任糾纏不清！天蠍愛太深放不下、他活在過去回憶裡

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網指出，有5個星座特別容易陷入「分手後難以斷乾淨」的情況。示意圖／ingimage
搜狐網指出，有5個星座特別容易陷入「分手後難以斷乾淨」的情況。示意圖／ingimage

分手後，有人果斷刪除所有聯絡方式，迅速展開新生活；也有人遲遲放不下，不僅保留聊天紀錄，還會默默關注前任近況。搜狐網指出，有5個星座特別容易陷入「分手後難以斷乾淨」的情況，不一定是還深愛對方，而是對感情、回憶或習慣難以割捨，其中以天蠍座最難真正放下。

第五名：金牛座／捨不得丟掉習慣

金牛座分手後最難割捨的往往不是愛情本身，而是長久相處累積的生活習慣。他們通常不會主動要求復合，卻也很少立刻刪除聯絡方式或封鎖對方，偶爾仍會默默關注前任近況。若已決定分開，給予金牛座明確的結束訊號，比曖昧不明更能幫助他們走出過去。

第四名：天秤座／分不清還愛不愛

天秤座容易陷入猶豫，常分不清自己是仍有感情，還是單純不習慣失去陪伴。他們可能持續與前任保持聯絡，也願意在對方需要幫助時伸出援手，希望保留一絲可能性。天秤座最需要的是推他一把，幫他做決定，他們需要的是清楚的答案，而非若即若離的關係。

第三名：巨蟹座／睹物思人太念舊

重感情又念舊的巨蟹座，往往把每段戀情都深藏在記憶裡。他們或許不會頻繁聯絡前任，卻可能因一首歌、一條街或一件舊物，再次想起過往回憶。巨蟹座需要的是勇敢面對失戀情緒，才能真正迎接下一段感情。

第二名：雙魚座／活在過去回憶裡

雙魚座容易沉浸在過去，反覆回想兩人的點點滴滴，甚至幻想如果當初做出不同選擇，結局是否會改變。他們可能持續與前任保持聯絡，始終替彼此保留一個位置。雙魚座若想走出失戀，最重要的是接受感情已經結束，而非沉浸在「還有機會」的想像中。

第一名：天蠍座／愛太深了放不下

天蠍座在感情中投入極深，因此分手後也最難抽離。他們未必會主動聯繫前任，卻可能默默關注對方近況，或透過共同朋友打聽消息，把對方長久留在心裡。對天蠍座而言，最好的告別方式就是徹底劃清界線，不留下任何曖昧空間，才能真正放下過去、重新出發。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 天蠍座 雙魚座 天秤座 金牛座 巨蟹座 分手

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