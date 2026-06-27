超級雙標4星座！獅子「我可以你不行」、他袒護自己人

雙標是「雙重標準」的意思，形容某些人對待性質相同的事物卻採取兩種截然不同的評判標準。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，分享最容易雙標的4個星座，他們天生容易受外在環境影響，而產生與他人截然不同的處世邏輯。請參考太陽、上升星座。

巨蟹座／愛之深 標準就不同

巨蟹座之所以雙標是因為對他人感情太深，無論是對待家人、情人或朋友總會無限包容，縱使對方犯錯也會為他們找理由，即使嘴上說公平，但總是會偏心。他們往往不知道自己雙標，而是認為感情不應該用同一個包準衡量，對他們來說，感情會嚴重影響判斷，這種雙標沒有惡意，只是為了保護所愛之人。

天秤座／追求平衡 自認公平

天秤座過於執著人際關係的平衡，他們並不是依據事情本身衡量，而是根據人際關係決定立場，例如陌生人犯錯，他會很理性地分析問題、但如果朋友犯錯，會下意識為對方辯解，即使雙標天秤座仍然覺得自己很公平，並辯解自己努力維持平衡，如果能夠真正理性判斷是非對錯，便能擺脫雙標的個性。

獅子座／嚴以待人 寬以律己

獅子座的人天生就非常自信，對身邊的人要求很高，因此當他人犯錯時往往會直接指出問題，非常嚴格。但如果自己犯錯時，反而會一直找理由為自己辯解，例如說自己遲到是因為工作太忙等等，其實都是為了維持自己的形象，他的雙標並不是刻意偏袒自己，而是覺得自己要扛起更多責任，如果能放下雙標的個性，反而能獲得他人尊重。

雙魚座／情緒掛帥 沒有規則

雙魚座的雙標來自於自身情緒，如果心情好就能夠原諒他人、但如果心情不好，再小的事情都會說的很嚴重，對他來說，事情的判斷依據取自於情感。例如同樣做錯事，如果是喜歡的人做，他會覺得很可愛、但如果是不喜歡的人做，他就會大肆批評，這種雙標來自於過度感性，如果能學會建立穩定的價值觀，就能讓身邊的人更喜歡你。

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