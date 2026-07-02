別與他為敵！3星座個性強悍...牡羊好鬥、他遇強則強

在人際互動中，有些人個性溫和，總是無條件為他人付出；但有些人個性硬得就像鑽石一樣，無論發生什麼事總要和人爭論。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個個性最強悍的星座，並提醒大家千萬不要招惹他們，否則很難收場。請參考太陽、上升星座。

TOP3 牡羊座／喜歡較勁 不怕較量

牡羊座的守護星是火星，本身就比較好鬥、喜歡與他人對抗，如果你想挑釁牡羊座，反而會激起他旺盛的鬥志，會跟你較量又較勁，絲毫不害怕與他人爭吵，並往往會取得最終的勝利。

TOP2 天蠍座／遇強則強 決不退讓

天蠍座的人無論處在什麼樣的位置或年齡，都是高深莫測的，在人群中總是會表現出強大的氣場，如果對方更強大，反而會激起他的鬥志新與戰勝的慾望，如果想欺負天蠍座，最好再謹慎思考一下，因為他將會強烈地捍衛自己的權利。

TOP1 摩羯座／個性堅忍 不怕挑戰

很多人遇到挑戰時，會因為內心不夠堅定而選擇退讓，但是摩羯座不一樣，他甘願用一生的時間去捍衛他的權立或名譽，絕對不會因為一時吃虧而選擇退讓，不管是在愛情、學校或工作中都不懼怕挑戰。

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