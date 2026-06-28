快訊

廢留級亂象／高中生不怕不及格 教師管不動課堂大失序

紐時：美伊「一個協議各自表述」！條款埋雷引爆荷莫茲海峽新戰火

台灣YTR「認可」中國Steam封殺LGBTQ+！網怒轟：翻車炎上不是第一次

聽新聞
0:00 / 0:00

逆境之王！3星座天生自帶主角光環...第一名永不低頭

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享3個天生主角命的星座。圖／AI生成
星座專家白瑜老師在節目中分享3個天生主角命的星座。圖／AI生成

想要成功靠的不僅僅是自身的聰明才智，更重要的是擁有永不服輸精神，才能在困境中磨練自己，並邁向成功。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個天生主角命的星座，他們憑藉著異於常人的性格與拚搏精神，往往能在人群中脫穎而出。請參考太陽、上升、金星、10宮星座。

TOP3 天蠍座／神秘獨特 目標明確

天蠍座往往帶有神祕感、且人生閱歷豐富，並且還有不走尋常路的想法，神秘又獨特的性格讓別人很想發掘他，聚光燈自然會落到他頭上，更重要的是，天蠍座達到目標就不會放棄，會想說「別人做得到我也能做到」，是「逆襲式主角」，值得大家學習。

TOP2 獅子座／天生英雄 需要舞台

雖然獅子座小時候像小貓咪，沒有自己的主見、經常討好別人，帶隨著磨練，他會透過努力體驗到被看見、被認可的欣喜感，進而拯救更多在泥沼中掙扎的可憐人，長大的獅子座就化身「英雄式主角」。

TOP1 射手座／大冒險家 越挫越勇

射手座的人生就像坐雲霄飛車一樣，總是經歷巨大的挫折、痛苦與掙扎，但總是能靠著自己的毅力度過難關，在所有人都覺得他不行的時候重新站起來，他認為生命中最重要的事，正是做熱愛的事情，這份堅持讓他即使遇到困難也不可能退縮。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

反差超大！「3星座」單身像冰山 談戀愛瞬間變一個人

下半年桃花運大爆發！命理師點名3星座：追求者多到擋不住

明明內心善良！3星座卻常「招小人」...雙魚太單純、他說話少了分寸

「四生肖」7月準備發財！鼠多聽老人言、他偏財旺到爆炸

相關新聞

逆境之王！3星座天生自帶主角光環...第一名永不低頭

想要成功靠的不僅僅是自身的聰明才智，更重要的是擁有永不服輸精神，才能在困境中磨練自己，並邁向成功。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個天生主角命的星座，他們憑藉著異於常人的性格與拚搏精神，往往能在人群中脫穎而出。請參考太陽、上升、金星、10宮星座。

分科測驗衝刺／公民4大時事熱區 掌握選修5成基本盤手寫題15字抓重點

115學年大學分科測驗將於7月11日、12日登場，聯合新聞網推出分科測驗衝刺系列報導，邀請第一線教師及補教老師指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生在最後衝刺階段掌握方向、事半功倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。