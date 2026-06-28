逆境之王！3星座天生自帶主角光環...第一名永不低頭

想要成功靠的不僅僅是自身的聰明才智，更重要的是擁有永不服輸精神，才能在困境中磨練自己，並邁向成功。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個天生主角命的星座，他們憑藉著異於常人的性格與拚搏精神，往往能在人群中脫穎而出。請參考太陽、上升、金星、10宮星座。

TOP3 天蠍座／神秘獨特 目標明確

天蠍座往往帶有神祕感、且人生閱歷豐富，並且還有不走尋常路的想法，神秘又獨特的性格讓別人很想發掘他，聚光燈自然會落到他頭上，更重要的是，天蠍座達到目標就不會放棄，會想說「別人做得到我也能做到」，是「逆襲式主角」，值得大家學習。

TOP2 獅子座／天生英雄 需要舞台

雖然獅子座小時候像小貓咪，沒有自己的主見、經常討好別人，帶隨著磨練，他會透過努力體驗到被看見、被認可的欣喜感，進而拯救更多在泥沼中掙扎的可憐人，長大的獅子座就化身「英雄式主角」。

TOP1 射手座／大冒險家 越挫越勇

射手座的人生就像坐雲霄飛車一樣，總是經歷巨大的挫折、痛苦與掙扎，但總是能靠著自己的毅力度過難關，在所有人都覺得他不行的時候重新站起來，他認為生命中最重要的事，正是做熱愛的事情，這份堅持讓他即使遇到困難也不可能退縮。

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