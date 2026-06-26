下周一巨蟹水逆報到！四象星座「逆什麼」一次看…情勒、壓力全中了

下禮拜一（六月二十九日）開始，今年第二波的水星逆行就要在巨蟹座正式登場了。

不過，我想你們根本不用看星曆，這幾天走在路上或待在辦公室，應該就已經非常有感。是不是覺得身邊的人開車特別躁、同事講話特別沖，連你自己在職場上遇到一點小事，都莫名地想翻白眼？

在水逆正式開始的前一週，我們遇上了木星與火星的衝刺，加上水星在巨蟹座停滯。這轉化成我們日常的生活狀態：「心裡很急、情緒很滿。」

這段時間，大家的大腦都變得很急，做什麼事都想立刻要到一個答案，好像不趕快主動出擊就會輸一樣。但偏偏這時候，管情感安全感的水星在巨蟹座停滯了。結果就是，你越急，事情的狀況就越糟。

主管可能只是就事論事地說一句：「這份報告的方向可能要再改一下。」如果是平常的你，大概就覺得喔好，改就改。但這禮拜的你，會自動腦補歪讀成：「他是不是看我不爽？他是不是覺得我很廢？」然後內心的小劇場開始大爆炸，委屈得想立刻撕破臉遞辭呈。

面對接下來將近一個月的水星逆行，與其臨時抱佛腳似地去求神拜佛，以下針對「火、土、風、水」四象星座給予最落地、也最需要小心防範的「警訊遮羞布」，請對號入座：

▌ 火象星座（牡羊、獅子、射手）：別拿「奧客情緒」去勒索身邊的人

這禮拜你們的木火衝刺感最明顯，大腦一熱就以為自己在「爭取自由與正義」。主管回話慢一點你就覺得被怠慢，伴侶沒秒回你就覺得不被愛。請小心，你這幾天以為的「老子不幹了」或「我要跟這人絕交」，有百分之八十只是木火衝刺帶來的奧客情緒。

▌ 土象星座（金牛、處女、摩羯）：承認你「就是欠逼」，別再假裝歲月靜好

這禮拜會有一種「好日子快要隨時不見」的危機感。面對工作被推遲或財務的壓力，處女座的過度自我批評、金牛與摩羯的固執會全面浮現。請認命，這波能量是拿著你以前沒做的功課，逼你去面對。別再怪大環境不好，好好面對現實練功吧。

▌ 風象星座（雙子、天秤、水瓶）：關掉錯誤翻譯機，回到事實本身

你們最引以為傲的理智，在這禮拜全敗給了巨蟹停滯的情感匱乏。在人際溝通、合約或網路交易上，你們很容易把別人中性的「界線」（例如他需要休息、他有原則），自動腦補成帶有惡意的「拒絕」。不要在太短的時間內做出情緒化的解讀，把那台錯誤的翻譯機關掉。

▌ 水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）：不要沉溺於創傷，拿過去來揍自己

身為這次水逆的重災區，你們內心深處那些找不到原因的恐懼、執著、甚至過往被傷害的創傷，全都會無預警地被激發、爆發出來。當混亂來臨時，你們最容易落入二元對立的受害者心態：「我倒楣我就怪冤親債主、我生病我就無奈什麼都不能做。」把這份混亂當成清理的開端，像母親一樣去滋養內心，而不是拿創傷來折磨自己。

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