跟黃仁勳一樣！3星座天生有「賺錢鼻」...天蠍創造機會、他買AI大賺

黃仁勳是美國科技巨頭輝達（NVIDIA）的共同創辦人暨執行長，帶領輝達從一家遊戲顯示卡公司轉型為全球最大的人工智能（AI）晶片帝國，而被譽為「AI教父」。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個和黃仁勳一樣有「賺錢鼻」的星座，分別是獅子座、處女座與天蠍座，快來看看他們下半年有什麼好運吧！

TOP1 獅子座／航運股票 小心投資

在今年下半年，獅子座可以買一些跟旅遊相關的股票，無論是空運、海運類型的都能嘗試，可以為你帶來諸多賺錢機會。但也要記得謹慎投資，避免因為衝動投入太多金錢。

TOP2 處女座／投資AI 運氣非凡

股神巴菲特就是處女座，除了很會計算數字之外，更有能夠預測未來般的能力，建議跟著巴菲特投資AI，找到合適的投資項目，並配合處女座自身沉穩的投資策略，很有可能在下半年賺到屬於自己的第一桶金。

TOP3 天蠍座／領袖人物 永不認輸

天蠍座經常出現總裁類型的領袖級人物，因為他本身就是一個掌握慾望非常強烈的人，對於資產掌控、企業經營都使他在職場中脫穎而出，加上他有一股不服輸的拚勁，能幫他在下半年找到諸多賺錢的機會。

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