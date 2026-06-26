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「四生肖」7月準備發財！鼠多聽老人言、他偏財旺到爆炸

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
圖為發財示意圖。AI生成
圖為發財示意圖。AI生成

七月要到囉！4生肖財運滾滾，有財氣噴發的狀態，究竟是哪四個，就讓命理老師小孟老師來告訴你。

Top4 狗：

容易遇到好的投資貴人，讓你財運亨通。

Top3 龍：

多聽理財建議，也可以尋找良好的創業建議，可以去談加薪。

Top2 猴：

很有偏財運，也很能做自己興趣的事情，可以將興趣的事情發揮到最大。

Top1 鼠：

財運方面多聽長輩建言，也可以多看看哪裡是最好的舞台，本月很有掌握財運的機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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