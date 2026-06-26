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「四生肖」7月準備發財！鼠多聽老人言、他偏財旺到爆炸
七月要到囉！4生肖財運滾滾，有財氣噴發的狀態，究竟是哪四個，就讓命理老師小孟老師來告訴你。
Top4 狗：
容易遇到好的投資貴人，讓你財運亨通。
Top3 龍：
多聽理財建議，也可以尋找良好的創業建議，可以去談加薪。
Top2 猴：
很有偏財運，也很能做自己興趣的事情，可以將興趣的事情發揮到最大。
Top1 鼠：
財運方面多聽長輩建言，也可以多看看哪裡是最好的舞台，本月很有掌握財運的機會。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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