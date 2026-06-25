屬虎要翻身了！未來3個月貴人撐腰 升職加薪有望

職場發展除了靠能力與努力，有時也需要貴人適時拉一把。《搜狐網》運勢專欄指出，未來3個月有3個生肖將迎來事業助力，不論是主管、前輩，或合作夥伴，都可能在關鍵時刻提供資源與協助，讓工作成果更容易被看見，升遷與加薪機會也跟著提升。

生肖虎

屬虎的人行動力強，面對工作任務通常能積極完成，也願意承接較具挑戰性的專案。不過過去一段時間，生肖虎多半只能靠自己摸索，即使付出不少心力，成果也不一定能被主管即時看見，職涯發展因此略顯停滯。

未來3個月，生肖虎可望獲得主管或資深前輩賞識，對方不只會提供實用建議，也可能在會議或專案分配時替他們爭取表現機會。隨著重要任務增加，加上客戶合作逐漸穩定，工作成績有機會明顯提升，只要保持踏實負責的態度，升職加薪不再只是想像。

生肖龍

屬龍的人擅長整合資源，也具備一定的規劃與管理能力，只是過去欠缺發揮舞台，許多想法無法真正落地，薪資與職位也較難出現明顯變化。

接下來3個月，生肖龍有機會遇見願意提攜自己的貴人，可能是公司高層，也可能是業界合作對象。對方看見生肖龍的能力後，將願意提供人脈、資源或執行上的協助，讓原本卡關的計畫重新推進。隨著成果逐步浮現，生肖龍在團隊中的分量也會增加，部分人甚至可能迎來職務調整，待遇同步提升。

生肖馬

屬馬的人適應力佳，面對新環境或工作變動，通常能很快進入狀況，也願意勤奮投入。不過過去因缺少人脈牽線，許多好機會總是擦身而過，努力與回報不成正比。

未來3個月，生肖馬的人脈運轉強，過去的同學、舊同事或合作夥伴，都可能成為事業上的助力，帶來新客戶、新合作，甚至更好的工作機會。在公司內部，主管也可能安排他們參與重要專案或對外溝通工作，進一步增加曝光度。只要願意主動溝通、把握機會，收入與職位都有望出現成長。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。