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明明內心善良！3星座卻常「招小人」...雙魚太單純、他說話少了分寸

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個內心善良卻容易招小人的星座。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目中分享3個內心善良卻容易招小人的星座。圖／AI生成

在人際互動中，有些人並不是因為個性原因而受到欺負，而是因自身條件太過優秀，遭到其他人忌妒，進而被陷害。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個內心善良卻容易招小人的星座，請參考太陽、水星、上升星座。

TOP3 雙魚座／太過容易 推心置腹

雙魚座的人與人聊天時很容易說出自己的隱私細節，例如出身背景、居住地址、在哪裡工作、收入多少等等，講好聽是性格單純、把大家都當好人，但另一個層面代表他太容易相信別人，這種性格容易被小人盯上，因為小人要選擇人陷害時傾向挑軟柿子欺負，雙魚座就容易被陷害。

TOP2 射手座／誤把小人 當作好人

射手座的人雖然很聰明，但做事風格比較大剌剌的，有幾張房產證、在哪買房子等話題都很自然就會說出，他認為是自己靠能力賺來的，沒有什麼事不能分享，但此時就容易把小人當成好人，進而害到自己，畢竟不是每個人都像射手座一樣善良，防人之心不可無。

TOP1 牡羊座／快言快語 得罪小人

牡羊座身為火象星座，向來快言快語，無論高興或難過都會找人分享，講話太直容易拿捏不好分寸，如果身邊都是君子的話沒關係，但小人就會很在意，進而報復牡羊座，有時候他甚至沒意識到自己說了什麼話，就惹上了麻煩，因此謹言慎行才是對待身邊朋友的處世之道。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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