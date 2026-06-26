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3星座雙面人！雙魚「牆頭草」兩邊討好、他拿別人秘密交朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個喜歡搬弄是非、挑撥離間的星座。 圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個喜歡搬弄是非、挑撥離間的星座。 圖／AI生成

有些人天生性格陰險，不喜歡直接在他人面前暴露惡意，而是默默在壯大自己，隨時準備背刺朋友。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個喜歡搬弄是非、挑撥離間的星座，快來看看你的親朋好友們有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 獅子座／只管自己 不顧別人

無論是男生還是女生，獅子座在職場或朋友之中就像太陽，但是內心卻容不下第二顆太陽，在工作上會表現出過於競爭或過於求好的特質， 獅子座強烈的企圖心外露，很容易踩到別人的紅線，成為別人的眼中釘，惡意扭曲你的話，進而被他人或朋友誤會。

TOP2 雙魚座／兩邊討好 兩邊得罪

雙魚座的特質就是過於感性且渴望融入，在職場中無論男女，他總希望成為團體中最受他人喜愛的人，但是團體中難免有不同派系，雙魚兩邊都想討好的性格容易被他人當成「牆頭草」，最終兩邊都得罪。

TOP1 雙子座／熱愛交流 藏不住話

雙子座非常喜歡交朋友、喜歡跟他人討論有趣的話題，但有時討論的內容過於隱私，雙子又不擅長保守秘密，未經思考就到處跟人分享，自然就有搬弄是非的嫌疑。建議跟雙子聊天時透露太多秘密，否則吃虧的就是你。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

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