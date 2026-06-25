下半年桃花運大爆發！命理師點名3星座：追求者多到擋不住

每個人都希望能遇到性格、條件與長相都優質的另一半，不僅需要積極參與社交活動，自身的運氣也格外重要。命理專家COCO老師在臉書發布影片，分享3個下半年將被瘋狂追求的星座，他們因為星象的關係桃花運非常好，請好好把握得來不易的機會，才能邁向幸福。

TOP1 獅子座／超級主場 亂穿也美

今年下半年木星進入獅子座，等於此段時間是獅子座的「超級主場」，就像聚光燈打在身上一樣，即使出門沒洗臉、沒有整理頭髮、亂穿就出門，卻還是有桃花上門，請好好把握這段期間的機會。

TOP2 牡羊座／火象能量 社交充沛

木星進入獅子座的緣故，形成火象能量的大三角，牡羊座會發現下半年的社交能量非常充沛，身邊會出現很多讓你有興趣的桃花，或是同興趣的朋友，請好好把握，不要再扭扭捏捏了。

TOP3 天秤座／深度交流 放下矜持

木星進入到天秤座的人脈宮位，會幫你過濾掉很多不必要的爛桃花，下半年你會發覺身邊的桃花都是可以深度交流的對象，你的戀愛策略是「允許自己被照顧」，建議試著放下你的矜持，就可以獲得屬於你的幸福。

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