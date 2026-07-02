聽新聞
0:00 / 0:00
馬年夏日穿搭！命理師曝3色招財、2色禁忌：「火上加火」恐破財
今年是丙午年，為干支紀年中的第43個組合，天干丙代表陽火、地支午也是屬火，雙火疊加氣場旺盛。命理專家王老師在臉書發布影片，分享今年夏天推薦穿的3種顏色與建議不要穿的2種顏色，如果穿錯不僅會心浮氣躁，還有破財的風險。
王老師指出，穿錯顏色的衣服不僅會感到心浮氣躁，還容易會衝動消費，讓財運在不知不覺中流失，2026年是赤馬極火年，夏天的時候能量會達到最高峰，選錯衣服顏色就像在烈火中再加柴火，火氣上來讓你的財氣下滑。
王老師提醒，趕快檢查你的衣服、錢包和手機殼，以下是今年夏天最推薦的3種招財色：
一、咖啡色或棕色系
五行屬土有助於穩定財庫，並守住財氣。
二、藍色系
五行屬水能夠平衡火氣，讓你的理財更冷靜。
三、黑色系
同樣屬水，能夠幫助你沉著思考與專注決策。
以下是夏季的禁忌顏色：
一、大紅色
穿紅色衣服會火上加火，容易使你衝動破財。
二、鮮綠色
綠色屬木，在火元素過旺的時候不宜使用，否則容易心浮氣躁。
不過王老師也強調，以上兩種顏色不是完全不能穿，而是在赤馬極火年的夏季建議降低要比例，避免全身大面積使用這兩色。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。