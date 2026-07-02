馬年夏日穿搭！命理師曝3色招財、2色禁忌：「火上加火」恐破財

今年是丙午年，為干支紀年中的第43個組合，天干丙代表陽火、地支午也是屬火，雙火疊加氣場旺盛。命理專家王老師在臉書發布影片，分享今年夏天推薦穿的3種顏色與建議不要穿的2種顏色，如果穿錯不僅會心浮氣躁，還有破財的風險。

王老師指出，穿錯顏色的衣服不僅會感到心浮氣躁，還容易會衝動消費，讓財運在不知不覺中流失，2026年是赤馬極火年，夏天的時候能量會達到最高峰，選錯衣服顏色就像在烈火中再加柴火，火氣上來讓你的財氣下滑。

王老師提醒，趕快檢查你的衣服、錢包和手機殼，以下是今年夏天最推薦的3種招財色：

一、咖啡色或棕色系

五行屬土有助於穩定財庫，並守住財氣。

二、藍色系

五行屬水能夠平衡火氣，讓你的理財更冷靜。

三、黑色系

同樣屬水，能夠幫助你沉著思考與專注決策。

以下是夏季的禁忌顏色：

一、大紅色

穿紅色衣服會火上加火，容易使你衝動破財。

二、鮮綠色

綠色屬木，在火元素過旺的時候不宜使用，否則容易心浮氣躁。

不過王老師也強調，以上兩種顏色不是完全不能穿，而是在赤馬極火年的夏季建議降低要比例，避免全身大面積使用這兩色。

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