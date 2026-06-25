「尬電師父」遭炎上 民俗專家曝慣用手法：1招就能辨真假

台東玄濟宮主事乩身「尬電師父」鄔馨茹爭議不斷，其宮廟遭人潑灑疑似穢物，警方已介入調查。對此，民俗專家廖大乙說，有些乩童看準大眾不敢「試神」而肆無忌憚行騙，實際上可透過「試乩」確認，呼籲民眾要有戒心，也要懂得分辨。

玄濟宮主事乩身鄔馨茹自稱能與外星文明對接，並擁有濟顛禪師、東方紫微聖人及霄凌天尊等多重身分，另因常喊「尬電（God Damn）」也被稱為「尬電師父」，而其行徑、信眾身穿外星人「尬電」紫衣團服當街跪拜等爭議不斷，成關注焦點。

而前天（23日）深夜近11時，突有不明人士赴玄濟宮廟潑灑穢物，當時鄔馨茹在宮內授課並直播，信眾激動高喊「快報警」，警方介入調查；針對遭潑灑穢物，鄔馨茹昨天再開直播「淚崩又狂笑」更直呼太殘忍了，玄濟宮風波再添一樁。

針對「尬電師父」鄔馨茹近期爭議不斷，更自稱有多重神明身分，民俗專家廖大乙指出，神也有神格，在神的世界也有權責之分，並非神就是最大，也有界限，也是有更高階的神在管，就像也有「代天巡狩」機制就像凡間的偵查員。

廖大乙說，現在有些人利用神的名義裝神弄鬼，更看準一般民眾不敢去檢驗神明，就假藉神明附體來欺騙眾生，實際上，真的乩童是可以「試乩」的，在起乩時就找個不認識的人去跪，若連跪者的姓氏都不知道，就不用問了，根本是假的。

有些乩童就是知道民眾不敢「試神」才會肆無忌憚的行騙，導致「師父不壞、信徒不敗」亂象，社會才會有這麼多神棍。至於是真是假仍要看個人行為，民眾自己也要懂得分辨，也要有戒心，尤其是提到要捐錢、發生性行為等一定都是詐騙。

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