殺破狼週運勢／巨蟹與對象關係降溫 處女職場氣氛詭譎

殺破狼2026年6月29日～7月5日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，木星進入戀愛、娛樂、子女宮位，與金星齊聚，對某個人產生好感，越陷越深，這就是戀愛的感覺。某些白羊座可以抽到演唱會、大型活動的票券，覺得開心。感情穩定的白羊座懷孕機率大，孩子在眾人的期盼中降臨。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，與家人溝通不良，有些事情雞同鴨講，還是閉嘴比較好。某些白羊座居住空間需要修繕，但始終找不到原因，無法把問題根治。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，受到在命宮的海王星影響，職務面臨調整，會離開原來的工作單位，或是工作內容有些許更動。某些白羊座無預警被資遣，或是決定辭職轉換跑道。

交通運方面，火星與天王星合相在交通宮位，交通工具容易拋錨在半路，出門前最好先檢查與保養。同時容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，皆需注意安全。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，木星進入家宅宮位，與金星齊聚，家中有囍事發生，會多一個新成員，或是終於住進新落成的住宅，生活煥然一新。某些金牛座手上有了一筆資金，想購置房產，正在挑選適合的物件。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，論文順利通過，所有的流程跑完，終於拿到畢業證書。某些金牛座要到海外留學，收到想去的學校錄取通知，未來落腳處塵埃落定。

本週須注意的部分

交通運方面，水星在交通宮位逆行，交通工具故障頻頻，不斷進廠維修。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，到人生地不熟的地方容易迷路，搭乘大眾運輸系統需注意轉錯站、做錯車。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與天王星合相，預期外的花費特別多，月底到發薪前生活費用捉襟見肘。某些金牛座帳戶因為某些因素被鎖，需要跑很多程序才能解開，這段時間手上沒現金，十分不便。

雙子座：

整體運勢

學習運方面，木星進入學習宮位與金星齊聚，想學習新的知識，可找到優秀的老師指導，有很多不解可茅塞頓開。還是學生的雙子座，因為成績優異，可申請到獎學金，繼續升學。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，受到海王星影響，金錢宮位又受到水星逆行影響。某筆酬勞一直延遲發放，生活被迫縮衣節食。有投資習慣的雙子座把所有的積蓄都壓在投資市場，不賺反賠，套牢在高點。

健康運方面，火星進入命宮與天王星呈現合相，容易受到病毒感染，引發扁桃腺發炎，並當心突發性的疾病，造成長時間需要治療貨復健。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到滿月影響，覺得與某些朋友的價值觀格格不入，決定退出群組，不想受到他人擺佈。某些雙子座被親戚情緒勒索，感到十分困擾，會暫時封鎖對方，並消失一陣子。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，木星進入金錢宮位，與金星齊聚，因為職務異動的關係，薪資獲得提升。某些巨蟹座轉換新的領域發展順利，待遇水漲船高，或是經常有額外的收入，目前的經濟狀況十分富裕。

人際關係方面，水星在命宮逆行，打開你很久沒用的電子信箱，會發現想念的老朋友捎來的郵件，感到驚喜。某些巨蟹座則是會在此時開同學會，或是參加婚禮，與好久不見的人重逢。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，情感對象情緒化，也使你心煩，雙方關係降溫。某些巨蟹座莫名其妙被喜歡的人封鎖，怎麼都聯絡不到對方，不知自己做錯了什麼。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到發生在夥伴宮位的滿月影響，職場同事經常犯錯，使你必須收拾爛攤子。某些巨蟹座與合作夥伴的事業在此時拆夥，雙方不歡而散。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，木星進入命宮，與金星齊聚，同時水星在心靈宮位逆行，與曾經暗戀的人重逢，對他的感覺還是沒變，這次會把握機會與對方再續前緣。某些獅子座則是離開一段不健康的關係，投入新的戀情中。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，受到海王星影響，階段性任務完成，被派到新的單位，正在工作轉換的尷尬期。某些獅子座則是辭掉工作，目前只想躲到海外放鬆，暫時什麼事都不去想。

人際關係方面，火星與天王星在人際關係宮位合相，某個朋友喜怒無常，經常被對方突如其來的情緒嚇到，會暫時封鎖對方，不想被負面能量影響。某些獅子座常常有臨時性的應酬的邀約，感到很累很困擾。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，注意飲食新鮮與清潔。木星進入命宮，與金星齊聚，無法控制飲食與運動，體重一直上升，有發福的傾向。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位行進，在社群媒體發現學生時代的群組，知道同學們的近況，種種回憶湧上心頭。某些處女座參加兒時同伴的喜宴，會遇到很久不見的朋友，彷彿回到童年。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、娛樂宮位。喜歡的人被情敵橫刀奪愛，使你不得不放棄對他的情感。某些處女座搶不到偶像演唱會門票，千萬不要隨意匯款購買來歷不明的票券，容易被詐騙。

工作運方面，火星進入志業宮位與天王星呈現合相，太多預期外的事件發生，使你疲於奔命，每天加班處理一堆雜事。某些處女座的職場有些糾紛，職場氣氛詭譎，感到不是很舒服。

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到滿月影響，使用信用卡、電子支付要當心資料外洩，資金被盜刷，最好現金付款。有投資習慣的處女座，千萬不要炒短線當沖，容易負債累累。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，木星進入人際關係宮位，與金星齊聚，會加入一個很大的組織，裡頭有許多傑出人士，認識這些人脈，可在事業上給予你很多幫助。某些天秤座遇到一些困難，會有貴人伸出援手幫助，感到慶幸。

遠行運方面，火星進入遠行宮位，與天王星合相，會在很短的時間，走遍好幾個國家或地區，到想朝聖的景點打卡，雖然玩得十分過癮，卻也耗費很多體力，旅行結束後很疲累。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，租約到期，需要在短時間內找到新的落腳處搬家，十分辛苦。某些天秤座的家人情緒不佳，每個成員心情都受影響，家庭氣氛降到冰點。

工作運方面，水星在志業宮位逆行，自己所負責的事務出大包，要扛起責任收拾殘局。某些天秤座工作所需的電子用品故障，造成你無法處理許多文件，十分困擾。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，木星進入志業宮位，與金星齊聚，職場的地位提升，會被拔擢成為管理職。正在轉換跑道的天蠍座，會進入大型的組織或公司服務，享有高規格的待遇與福利。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，受到海王星影響。交通工具壽終正寢，要換新車了。這段時間，很容易做錯車，轉錯站，造成上班上學嚴重遲到，被開罰單的機率較高，駕駛車輛也要當心與人發生行車糾紛。

遠行運方面，水星在遠行宮位逆行，到外地旅行要查好交通概況，容易錯過重要班次。同時注意天氣，容易因為一些災害，受困在某個區域動彈不得，並看好錢包與重要物品，避免遺失或被偷，影響行程。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，與天王星合相，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。注意身體方面的一些異狀，容易突然發生急性疾病，這段時間需特別小心人身安全。

射手座：

整體運勢

遠行運方面，木星進入遠行宮位，與金星齊聚，會有到異國外派、打工渡假、留學、交換學生的機會，此刻可能在辦理相關文件，某些射手座則是會認識許多來自海外的友人，生活圈擴大。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時水星在財務宮位逆行，身上的存款會因為全投入投資市場，使得生活費捉襟見肘。會有些射手座的重要帳戶被凍結，需要不斷跑金融機構辦理許多手續，才能解鎖。

感情運方面，火星進入感情宮位，與天王星合相。喜歡的人態度忽冷忽熱，覺得情感關係不對等，自己總是被拿捏的一方。某些射手座和伴侶的親密關係不協調，使得某方肉體出軌。

健康運方面，水星在疾厄宮位逆行，與太陽齊聚，當心病毒感染引發呼吸系統不適，一旦生病，會需要花許多時間才能痊癒。某些射手座痼疾復發，需要回醫院回診、復健。

摩羯座：

整體運勢

金錢運佳，木星進入財務宮位，與金星齊聚，偏財運極佳，可購買彩券試試手氣。有投資習慣的摩羯座，投資標的指數不斷上揚，帳面已經翻了好幾倍，可在適當的時機獲利了結。

感情運方面，水星在感情宮位逆行，會再度與分手的前任重逢，兩人對彼此都還有一些情愫，舊情復燃的可能性極高。然而滿月發生在命宮，自己尚有一段關係需要釐清。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，與天王星合相，職場突發事件較多，常常需要加班收拾殘局。某些摩羯座一起工作的同事不友善，總會做出讓你感到錯愕的行為，十分困擾。

健康運方面，滿月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。火星進入健康宮位，工作有過勞的傾向，並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣也比較大，容易長痘痘或嘴破。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，木星進入感情宮位，與金星齊聚，和喜歡的人有意步入婚姻關係，雙方正在計劃婚禮相關事宜，由於火星進入戀愛宮位與天王星合相，某些水瓶座會以肉體的感覺確認彼此的情感，正式進入交往狀態。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，許多事務出錯率高，不斷來回修正，需要十分專心，並反覆檢視工作內容。某些水瓶座經營很久的社群媒體當掉，重要客戶流失，損失慘重。

交通運方面，在交通宮位的海王星受到滿月能量影響，到人生地不熟的地方，容易迷路，盡量不要到氣場不乾淨的區域，很容易遇到難以解釋的事件。此外注意行車糾紛，被開罰單的機率也較高，需特別注意交通安全。

健康運方面，水星在健康宮位逆行，與太陽齊聚，痊癒很久的痼疾再度復發，需要再重新回診、治療。此時需當心受到病毒感染，引發呼吸系統不適，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要大意。

雙魚座：

整體運勢

工作運佳，木星進入工作宮位與金星齊聚，會承接十分光鮮亮麗的任務，讓許多人羨慕你得到的資源。正在轉換跑道的雙魚座可進入大型的組織或公司工作，待遇也比過去好很多。

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，過去喜歡的人突然稍來消息問候你，會想和你見面，舊情復燃的機率很高。某些雙魚座會和分手的情人重修舊好，雙方破鏡重圓。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與天王星合相，需當心電器、爐火的使用，一不小心容易釀災。並注意門戶安全，當心宵小闖入。某些雙魚座居住的社區搬來令人困擾的鄰居，經常打擾到你的作息安寧。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與朋友因為金錢或價值觀的落差鬧翻，會暫時封鎖對方，不想與對方往來，某些雙魚座會離開一個團體，和某些人士的關係漸行漸遠。

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