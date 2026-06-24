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這個夏天好運加持！「4生肖」職場逆勢翻身 成為最亮眼黑馬

聯合新聞網／ 綜合報導
4生肖有機會成為今夏最亮眼的職場黑馬。圖／AI生成
4生肖有機會成為今夏最亮眼的職場黑馬。圖／AI生成

盛夏不只帶來高溫，也替部分生肖注入滿滿事業能量。「搜狐網」指出，在這個充滿變化與機會的季節裡，有些人將迎來職場轉折點，靠著累積已久的實力與行動力迎接突破。一起來看看，哪些生肖有機會成為今夏最亮眼的職場黑馬。

生肖龍：迎來突破時刻 挑戰反而成機會

生肖龍天生具備領導特質，這個夏天事業運有望明顯升溫。你可能接下看似困難重重的任務，但也正因如此，更有機會展現規劃能力與掌控全局的實力。

近期貴人運不錯，一句建議、一場交流，都可能帶來新的想法與方向。保持彈性與開放心態，機會往往藏在日常互動之中。

生肖馬：厚積薄發 迎來發光舞台

生肖馬累積已久的能力，這個夏天終於有機會被看見。無論是臨時接手重要任務、外派機會，或跨領域合作，都可能成為展現實力的關鍵時刻。

社交與人脈運同步提升，每一次交流都有可能帶來新的合作機會。主動出擊，有望替事業打開新的局面。

生肖猴：靈感爆發 創意成為優勢

生肖猴向來反應快、適應力強，而這個夏天特別容易迎來思考突破。原本卡關已久的問題，可能在某個不經意的瞬間突然找到答案。

尤其從事創意、企劃或需要創新思維的人，更有機會提出令人眼睛一亮的想法，獲得主管或團隊肯定。不妨勇敢嘗試新的方向。

生肖狗：努力被看見 迎來收穫時刻

生肖狗長期以來的認真與穩定，這個夏天有機會逐漸被放大。過去默默耕耘的成果開始受到注意，也可能因此獲得更多責任與表現空間。

在團隊合作中展現出的可靠特質，將成為往上突破的重要優勢。尤其夏季中段的重要場合或會議，可能成為職涯的重要轉折點，提早準備更能把握機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 職場

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