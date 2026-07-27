總把工作擺第一！「5命格」最容易操勞過度 常忽略身體警訊

周末過完，大家又恢復到一睜開眼就要面對高壓的日子，只聽得哀鴻遍野。在這樣忙碌又勞累的生活中，身體健康很容易亮起紅燈，不可不注意。今年有哪些命格的人容易因為工作忙碌而忽略身體健康呢？接下來就讓科技紫微網給大家詳細解析。

【讀文小提醒】本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。命宮為雙星者，請參考兩顆星的內容，若內容有好有壞，並不能因此抵消，而是好與壞在不同時候都有發生的可能。

TOP 1命宮主星：武曲星

死扛到底，要錢不要命。

今年對於武曲星命格的人來說，最容易發生因為錢權地位而陷入忙碌之中的狀況。你會為了錢財、身價而廢寢忘食，不眠不休。即使感到身體不適，不管是小病小痛或是舊疾復發，你都容易忽視症狀，將自己硬撐到不能再扛為止。這樣拼命，身體哪能吃得消呢？要是健康都沒有了，當然也就無法爭取權力和財富了！要切記，生命和健康才是最大的財富。

TOP 2命宮主星：天梁星

責任一肩扛，健康被忽略。

在今年中，天梁星命格的人容易把太多的責任攬到自己身上。各方面的工作你都想要做好，又非親力親為不可。雖然手上已經有夠多的事務，但因剛開始你並不覺得累，你便不自覺地把別人的事務也承攬下來。久而久之，除了工作還是工作，整個人便會被堆積如山的事務壓得喘不過氣來，身體健康也開始出問題。所以，切忌獨攬責任，關心身體健康，是你本年之要務。

TOP 3命宮主星：廉貞星

熬夜拼命，努力上進。

廉貞星命格的人在今年有埋頭苦幹的傾向。不忙碌一下，你似乎就會覺得自己不夠上進、追不上潮流，所以就一頭扎進了工作中。為了工作，你馬不停蹄、不分晝夜、敢為人先，把自己弄得很累。這一年你創造佳績的機會很大，但是身體健康狀況卻也容易出問題。工作機會還可以再找，然而弄垮身體就得不償失了。本年若能多關注身體健康，會讓你收穫更多。

TOP 4命宮主星：太陽星

閒不下來，忙裡忙外，讓身體吃不消。

在今年，太陽星命格的人很容易陷入忙碌的漩渦。你不怕事務繁重瑣碎，只怕沒事可做。忙碌讓你感覺充實；閒一點就會渾身不自在。不只如此，你還容易有沒事找事的傾向，手伸得太長撈過界，熱心到把別人的工作也搶來做，有時就因此而遭人嫌。身體狀態也易在今年出問題，所以還是別瞎忙，少管閒事，注意工作和休閒的平衡，把健康擺在第一。

TOP 5命宮主星：貪狼星

忙於應酬，不把健康當回事。

今年對於貪狼命格的人而言，是公務纏身、應酬繁多的一年。為了面子和事業，你會把心思和時間都用在公務上，還會常常以吃喝疏通關係、找門路、談業務。日夜奔忙、業績壓力、熬夜與飲酒，最容易拖壞身體。再加上你即使感到身體不適也通常不太在意，更易使健康出現危機。千萬要提醒你，工作、人情往來重要，然而身體更重要，可別本末倒置了唷。

工作再忙，也別拿身體健康來透支。沒了健康，其他任何事都變得沒有意義。唯有重視身體健康，才能走更長遠的路。

【延伸閱讀】

大器晚成！步入中年即將開始轉運？

父母必知！從命盤看出教養秘訣？

【科技紫微網 】