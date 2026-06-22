0622-0628唐綺陽星座運勢週報：雙魚工作突遇對手 巨蟹凡事皆幸運

這週的財運氣流正處於一波強力攀升的階段，伴隨著飽滿的月亮能量，許多原本停滯的賺錢計畫將迎來驚喜轉機！別管最近荷包是不是有點扁，這幾天大環境的氣場特別眷顧幾組幸運兒，無論是正財加薪還是偏財進帳，都像辦了快速通關卡一樣順利。想知道本週的自己，是不是那個隨便出手都能滿載而歸的超級吸金王嗎？趕快對照一下這份熱騰騰的財富榜單，準備開心數錢吧！

2026-06-22 08:49