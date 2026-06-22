快訊

台中8胞媽證實懷了第9胎 醫：夫妻還想再拚雙胞胎

台積電再創2,485元天價、領軍台股早盤飆逾千點 直攻47,600點關卡

世足／維德角續寫黑馬驚奇！2比2逼平烏拉圭 下戰踢和就能晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

0622-0628唐綺陽星座運勢週報：雙魚工作突遇對手 巨蟹凡事皆幸運

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

【唐綺陽星座運勢週報6/22-6/28】

重要星象：水星停滯期、木星衝刺、火星衝刺、能量轉折與小三角

本週水星停滯中，與家有關的話題成生活重點，須好好面對內心情感的起伏，處理問題認真以待。木星在巨蟹衝刺，巨蟹星座者感受強烈，情緒更加翻湧。火星在金牛衝刺，慎防身體受傷與留意用錢狀況，火能量高漲也容易急躁，避免口不擇言和刀火傷害。能量轉折期與天海冥小三角，未來劇情發展將有所翻轉，多密切觀察生涯的變化。

十二星座個別影響：

牡羊：務實做事避免太天真，感情避免孩子氣與任性

金牛：負面情緒要適時表達，感情有話就說展現大方

雙子：事業人情要劃分清楚，感情與對方感受有落差

天秤：合作關係易生變要警覺，感情慎防第三者影響

獅子：簽約勿衝動謹慎評估，感情須靠刻意安排維繫

射手：要正視人際相處問題，感情合則聚不合則散

魔羯：工作繁忙認真以待，感情要多點浪漫與情趣

雙魚：工作突遇對手程咬金，感情避免一直談工作

巨蟹：凡事皆幸運易成功，感情多打扮有助提升桃花

處女：工作先多觀察按兵不動，感情停滯要主動出擊

天蠍：工作上有機會發揮潛能，感情要懂得以柔克剛

水瓶：職場上可求助女性貴人，感情男女皆有異性緣

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

夏至轉運！命理師點名下半年「5大王者生肖」好運翻盤、一路旺到底

殺破狼周運勢／處女與暗戀對象互動多 1星座偏財運佳「適合買運彩」

白羊座流星雨降臨！「7星座」桃花大爆發…魅力四射、脫單趁這波

下半年星座運勢出爐！獅子財運事業雙旺、他桃花大爆發

相關新聞

0622-0628唐綺陽星座運勢週報：雙魚工作突遇對手 巨蟹凡事皆幸運

本週水星停滯中，與家有關的話題成生活重點，須好好面對內心情感的起伏，處理問題認真以待。木星在巨蟹衝刺，巨蟹星座者感受強烈，情緒更加翻湧。火星在金牛衝刺，慎防身體受傷與留意用錢狀況，火能量高漲也容易急躁，避免口不擇言和刀火傷害。能量轉折期與天海冥小三角，未來劇情發展將有所翻轉，多密切觀察生涯的變化。

0615-0621「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合成「吸金王」：收益豐厚得嚇人

這週的財運氣流正處於一波強力攀升的階段，伴隨著飽滿的月亮能量，許多原本停滯的賺錢計畫將迎來驚喜轉機！別管最近荷包是不是有點扁，這幾天大環境的氣場特別眷顧幾組幸運兒，無論是正財加薪還是偏財進帳，都像辦了快速通關卡一樣順利。想知道本週的自己，是不是那個隨便出手都能滿載而歸的超級吸金王嗎？趕快對照一下這份熱騰騰的財富榜單，準備開心數錢吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。