0622-0628「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合成「吸金王」：收益豐厚得嚇人

這週的財運氣流正處於一波強力攀升的階段，伴隨著飽滿的月亮能量，許多原本停滯的賺錢計畫將迎來驚喜轉機！別管最近荷包是不是有點扁，這幾天大環境的氣場特別眷顧幾組幸運兒，無論是正財加薪還是偏財進帳，都像辦了快速通關卡一樣順利。想知道本週的自己，是不是那個隨便出手都能滿載而歸的超級吸金王嗎？趕快對照一下這份熱騰騰的財富榜單，準備開心數錢吧！

TOP 5：血型B型+生肖屬牛

本週B型屬牛的朋友，穩紮穩打的特質將會獲得極大回報，默默努力的成果終於要化為實際進帳。負責裝潢統包或室內設計的從業者，這陣子提出的規劃案能精準打中客戶的心，對方不僅爽快簽約，連頭期款都給得毫不手軟；每天在夜市或街邊經營小吃攤的老闆們，近期好口味會突然在網路上傳開，大排長龍的人潮讓你們數錢數到手抽筋；而在前線奔波的水電維修師傅，本週會接到許多社區大樓的大型檢修專案，優渥的報酬絕對讓荷包賺得飽飽。這組的朋友，只要保持耐心，你們這週的財富累積絕對是水到渠成。建議休假時去公園散散步、曬曬太陽，能讓聚財氣場更加穩固發威！

TOP 4：血型A型+生肖屬虎

本週A型屬虎的朋友，強大的行動力將引爆財富熱潮，只要主動出擊就能看見驚人的金錢回饋。每天帶看車輛的汽車業務員，這幾天散發出的專業自信極度迷人，原本猶豫不決的客戶都會被你說服而火速下訂，豐厚抽成直接入袋；擅長籌辦活動或公關企劃的達人們，提案不但一次就過關，還能意外拉到大筆贊助金，讓公司對你刮目相看並發放高額獎金；至於穿梭在大街小巷的物流送貨員，近期不但效率奇高，還能屢次收到客人慷慨給予的豐厚小費。這組的朋友，這陣子請大膽展現才華，財源廣進的景象絕對指日可待。每天早晨喝一杯溫熱的蜂蜜水，能讓你的賺錢靈感源源不絕！

TOP 3：血型AB型+生肖屬鼠

本週AB型屬鼠的朋友，靈活的腦袋就是你們最強的印鈔機，直覺會引領你們精準抓住賺錢良機。幫客戶規劃資產的理財顧問，這陣子給出的投資建議神準無比，不僅讓客戶大賺一筆，連帶自己的佣金收入也跟著水漲船高；在家接案的自由撰稿人，靈感大爆發的同時還會遇到出手極度大方的新業主，不囉嗦直接匯入大筆預付款，讓你無後顧之憂地盡情創作；站在前線推銷流行服飾的店員，這週只要靠著精準的穿搭眼光，就能讓進店的客人失心瘋大採購，業績獎金拿到手軟。這組的朋友，眼前的機會簡直千載難逢，請好好把握。出門時在包包裡放一顆薄荷糖，能幫助你在關鍵時刻做出最賺錢的決定！

TOP 2：血型A型+生肖屬龍

本週A型屬龍的朋友，整體氣場強大到令人驚豔，本週極易遇到出手闊綽的貴人提攜，讓收入翻倍跳漲。負責媒合房屋買賣的房仲菁英，近期手上的滯銷物件竟然遇到豪客一眼看中，一拍即合順利成交，巨額佣金瞬間塞滿銀行帳戶；靠滑鼠和鍵盤維生的平面設計師，不僅草圖讓挑剔的客戶一見鍾情，對方甚至願意加碼大筆設計費來買斷版權，讓你樂不可支；而每天坐在工作檯前幫人做光療的美甲師，這陣子指定服務的熟客絡繹不絕，連帶推銷的高級保養品也被搶購一空。這組的朋友，只要順勢而為，這週絕對能如魚得水般地擴大財富版圖。建議睡前在房間點個木質調的擴香，能把好運磁場牢牢鎖在身邊！

TOP 1：血型B型+生肖屬狗

本週B型屬狗的朋友，恭喜你們一舉拿下吸金王寶座，這週的金錢運勢從週一就開始狂飆，走到哪裡都有意外之財掉下來！在健身房帶課的私人教練，最近會因為超讚的教學口碑，吸引了大批新生報名，高單價的課程瞬間秒殺，月底分紅絕對令人稱羨；專注於網路影音剪輯的創作者，這幾天上傳的影片流量大爆發，隨之而來的業配與廣告收益更是豐厚得嚇人；至於充滿愛心的寵物美容師，每天來洗澡剪毛的毛孩多到接不完，飼主們結帳時還會因為滿意而給出超大包紅包。這組的朋友，好運當前，請勢如破竹地大步衝刺，財神爺現在可是完全站在你這邊的喔。出門不妨穿戴一件黃色系的衣物或配件，讓你的無敵招財能量發光發熱！

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