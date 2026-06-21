夏至轉運！命理師點名下半年「5大王者生肖」好運翻盤、一路旺到底

今天(21日)夏至，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，夏至是陽極換局、正式接管下半年運勢的時候，輸家贏家從此開始分開，其中有五大生肖即將轉運，屬豬者這段期間運勢最旺，財庫將打開；屬雞者走事業運，專業會被看見；屬蛇者自帶幸運，有進帳的機會；屬狗的朋友，有遠方貴人加持，屬龍者運勢快速提升。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(6/21至 7/7) 12生肖運勢：

Top1： 豬

屬豬的朋友，這段期間運勢最旺，最容易被關注而出名，智慧大開，擁有暗財與合作財，會感覺到資源、人脈、金流跟貴人開始靠近，尤其是共同財務、投資、分潤、保險、遺產、稅務、家族資源大開，財庫將打開，貴氣護身。

財運：

非常旺，容易有合作分潤、保險理賠、投資收益、家族資源、貴人資金、暗財進來，但越旺越不能貪，尤其借貸、槓桿、合夥金流一定要寫清楚。

事業：

適合談深度合作或資源整合、開放會員制、往顧問、金融、保險、房產、療癒、命理方向發展及長期客戶的經營。

感情：

感情會變深，也容易談到錢、家庭跟安全感，單身者可能遇到有資源、有背景的對象；有伴者要避免因金錢分配吵架。

健康：

注意泌尿、生殖、內分泌、情緒壓力、睡眠問題。

建議：

這 16 天財庫大開，但要記得，錢進來容易，也要守得住，合作要留證據，感情也不要用猜的。

Top2： 雞

屬雞的朋友，這段時間走事業運，在職場上名聲遠傳，專業被看見，容易升官或社會地位提升，多去廟裡拜拜，多消業障對你有利，但過分執著，或者過去有些弊端者，事業反容易中斷停擺。

財運：

靠專業賺錢，適合醫療、服務、顧問、行政管理、數據分析、流程規劃、細節審核。偏財運普通，但正財運很穩。

事業：

事業非常有表現機會，但壓力也大，你會被要求更精準、更有效率，也可能被主管、客戶、外界檢視。

感情：

容易把工作壓力帶給另一半，你以為自己在提醒，對方可能覺得你在挑剔。

健康：

腸胃、過敏、睡眠、肩頸要注意，莫太焦慮。

建議：

這段時間開運關鍵是把細節變成價值，但不要把完美變成壓力。

Top3： 蛇

屬蛇的朋友，這段期間自帶幸運，有財務整理與進帳機會，控財能力很好，擁有大財運的機會，容易得到另一半、客戶、合夥人的照顧與幫助，工作或身體、交通方面容易有突發狀況，要謹慎預防。

財運：

財運不錯，適合談價、收款、整理資產、規劃投資、處理長期收入，不要貪短線，越穩越有利。

事業：

適合建立制度、調整報價、整理產品價值，你若能把自己的價值講清楚，會更容易成交。

感情：

感情偏現實，容易談到錢、責任跟未來規劃，單身者容易遇到成熟務實型對象。

健康：

注意骨骼、牙齒、肩頸、過勞與壓力型疲倦。

建議：

你的好運在「守財」，不要為了面子花錢，更不要為了急著翻身而重押。

Top4： 狗

屬狗的朋友，這段期間有遠方貴人加持，適合遠行或往海外、法律、高等教育、宗教信仰、出版傳播方面發展，並且會有不錯的機會，幸運值很高，切勿過度鑽牛角尖，太過挑剔會影響發展。

財運：

財運來自遠方、海外、教育、法律、顧問、出版、文化、品牌、宗教命理相關領域，不是快財，而是遠方資源財。

事業：

適合進修、考證照、出國、談海外合作、發表專業文章、建立權威形象。

感情：

可能遇到遠方緣分、異地桃花或不同背景的人，有伴者適合一起旅行、學習跟規劃未來。

健康：

注意肝膽、坐骨神經痛、長途交通疲勞。

建議：

這 16 天要看遠一點。不要只看眼前小利，真正的機會在遠方與高層次的圈子。

Top5： 龍

屬龍的朋友，這段期間表面看似不在意，內心卻想掌控一切的變化並暗中布局，包含資訊、社群、科技、媒體、交通、文件、學習等方面，暗地裡都有變化與變動，財富亦容易被他人中斷。容易催眠他人，也容易被自己催眠，往好的方向走運勢快速提升，但往壞的地方走，將會變成業障。

財運：

資訊財有機會，適合靠寫作、教學、數據分析、科技、AI、媒體、顧問、社群策略賺錢。

事業：

適合低調布局、研究市場、整理資料、調整溝通方式。不要急著公開全部計畫。

感情：

容易因訊息已讀不回產生誤解而有摩擦，重要的話要說清楚，不要只用暗示。

健康：

注意神經緊繃、肩頸、呼吸道、睡眠與交通安全。

建議：

這段時間要記得，資訊與溝通就是武器，但亂說話會傷到自己，越實在對你越有利，若為了面子斷章取義，自身危險性極高。

Top6： 兔

屬兔的朋友，這段期間切勿過度執著，鬆弛感越強運勢越旺，持續努力即可，收穫在後面，訂單要先收錢或簽約，不然容易被挑剔或毀約。趁此機會強大內心，穩定家庭、房產、祖先與自我內在的根基，雖然有危機、轉折和變動，內核越穩，根基重整後運勢越旺。

財運：

適合處理房產、居家、家庭財務、長期資產，不適合情緒性投資。

事業：

適合在幕後修整基礎，重新整理品牌、住家、辦公室、服務流程，根基穩了，後面才會旺。

感情：

容易因家庭、住處、父母、未來安全感而有討論，有伴者適合談同居、家宅、長期安排。

健康：

睡眠、多夢、免疫、水腫、情緒耗損要注意。

建議：

你的運不是靠外衝，而是靠「內穩」，家穩，心穩，運就會穩。

Top7： 牛

屬牛的朋友，這段期間要特別注意健康跟過勞，不論在服務、勞動、職場日常上，行動都有點慢。運動量太少，人疲倦，火氣悶著，壓力卡在身體裡，適合多紓壓、按摩、調養身體。還好不全然是壞的一面，也會有突然的財富，不過伴隨而來的是突然的花費，多謹慎行事與理財，並非壞事。

財運：

財運靠辛苦工作得來，不是輕鬆財，收入穩，但支出容易花在健康、工作設備、生活開銷上。

事業：

工作量會增加，也容易遇到拖延、效率差、責任分配不清的問題，要把分工講明。

感情：

容易因工作累、身體不舒服而沒耐心，有伴者要避免把壓力丟給對方。

健康：

喉嚨、肩頸、脾胃、代謝、慢性發炎、過勞要注意。

建議：

這 16 天不要硬撐，身體是你的本錢，先顧健康，財運才守得住。

Top8： 鼠

屬鼠的朋友，這段期間合作、伴侶、客戶、合約、婚姻容易突然有變化，會有壓力、陰影、突發狀況與強烈轉折感。可多靠名氣、智慧與溝通或寫作來積累轉機。

財運：

合作財有，但不穩定，合夥、客戶、分潤、合約要注意，尤其臨時改條件更要小心。

事業：

適合重談合作模式，但不適合口頭承諾，適合往科技、交通、媒體領域或客戶關係方向發展，但容易有突發狀況。

感情：

感情容易忽冷忽熱，也可能突然談分手或突然合好，有伴者要避免冷戰；單身者容易遇到很特別但不穩定的人。

健康：

注意喉嚨、肩頸、神經緊張、交通意外。

建議：

不論遇到何事，不要急著答應，也不要急著翻臉，先觀察對方真正目的再說。

Top9： 馬

屬馬的朋友，這段期間個人狀態容易被放大，情緒起伏也大，還犯口舌是非，切勿衝動，外在表現也要小心，形象容易受損，壓力跟著放大，小心容易與人發生衝突或發生意外。

財運：

財運普通，容易因衝動、旅行、娛樂、學習或為面子而花錢。

事業：

適合曝光、教學、行銷或表達，但話不要講太快或承諾給太滿，因為這段時間你說的話很容易被放大。

感情：

容易想自由，也容易覺得被管，有伴者要少說教，多傾聽。

健康：

小心筋骨、肝火大、睡眠問題跟交通意外。

建議：

這 16 天運勢不是差，而是太容易躁動，嘴巴放慢一點，身體也慢一點，麻煩就少很多。

Top10： 猴

屬猴的朋友，這段期間容易有阻礙和糾結，比較會因為想找出平衡點而猶豫不決，事業上有貴人、長官幫忙或得到公家機關支持、加上名人、名氣加持，表面是非常好的，但私底下卻暗潮洶湧，情緒有所波動，勿自欺欺人或過於愛面子，建議不要有太多心思，願意放下身段接受幫助，學會感恩與珍惜，一切就會更好。

財運：

合作財、人脈財有機會，但分潤要說清楚，不要因礙於友情不好意思談錢。

事業：

適合整理團隊、社群跟合作夥伴，你會看清誰是真朋友，誰只是來蹭資源。

感情：

容易從朋友變曖昧，也容易因朋友造成誤會，有伴者要避免讓外人介入太多。

健康：

腰、腎、循環、皮膚、壓力疲勞要注意。

建議：

這段時間人脈要篩選，不是關係越多越好，而是對的人越多越好。

Top11： 羊

屬羊的朋友，這段期間擁有許多秘密，亦招小人。直覺很準，多夢，業力正進行積累與清理，暗中的壓力不小，會想遠行去流浪，容易遇到未知的風險，當然從中也能學習到不少，福禍本相隨，不是學到，就是得到，轉念的看，也是好事。

財運：

不適合高風險投資，也不適合碰不透明的合作，容易暗中破財，被拖累或被情緒消耗。

事業：

適合幕後整理、研究或乾脆休養或修復，不適合公開硬碰硬，還有保密很重要。

感情：

容易出現秘密曖昧、暗戀或糾結、冷戰的情況，千萬不要陷入不清不楚的關係。

健康：

睡眠、焦慮、免疫問題、泌尿、生殖、內分泌都要注意。

建議：

這 16 天的開運方式是少說、少鬥、少碰複雜人事物，先保護自己。

Top12： 虎

屬虎的朋友，這段期間第六感很準，擁有桃花運跟投資的機會，在子女、創作與技術方面壓力大。

財運：

偏財誘惑大，但風險也大，投資、投機、娛樂支出、子女開銷都要小心，不要賭氣加碼，也不要借錢投資。

事業：

創作靈感有，但壓力也大，適合先規劃，不適合馬上重押與投資，舞台表現要注意失誤。

感情：

桃花有，但容易愛得急、吵得快、誤會深，單身者不要太快認定；有伴者要避免情緒化。

健康：

留易心火、發炎、頭痛、血壓、燙傷、運動傷害，還有家裡兒童健康要小心。

建議：

這 16 天一定要記得，越想衝，越要慢，越想贏，越不能賭。

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