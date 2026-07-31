每日星座運勢／牡羊適當距離感增加 彼此依戀之情

2026-07-31

牡羊座

短評：心情不錯，享受獨處的快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，應抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，若有自立門戶的想法，可在今天展開行動。

【愛情運★★☆☆☆】

不停的追蹤，會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣、態度，可別像是在盤問犯人一樣。

【事業運★★★★☆】

充滿機運。出門在外遇到貴人的機率高，能獲得賺錢機會，有利在外洽商，也易達成共識。

【財富運★★★☆☆】

有損財傾向，信用卡少刷一點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 珠貝白

開運方位：東南方向

金牛座

短評：與人交流應注意方式與方法。

【整體運★★★☆☆】

對另一半提出合理化的建議，卻得不到對方的認同，用對方法才會有效。經濟上易中他人圈套，得不償失，因此看似美好的東西還需深入分析再來投資。工作內容一如既往，讓你覺得枯燥乏味，需從工作中找樂趣。

【愛情運★★★☆☆】

保持心情開朗，自然大方地與異性相處，可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

用樂觀的心態面對壓力，並將之轉化為動力，你會發現事情並沒有想像的那麼沉重複雜。

【財富運★★☆☆☆】

今日開銷大，不妨趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 朝霞紅

開運方位：正西方向

雙子座

短評：冷靜讓你更加智慧。

【整體運★★☆☆☆】

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

【愛情運★☆☆☆☆】

容易受到感情誘惑的一天，偶爾浪漫無妨，但千萬別縱情，惹出是非麻煩會很難收場。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，不論是在學習中，還是在工作中，只要不過分強出頭就能過得很愉快。

【財富運★★★☆☆】

財運較差，不宜做出重大決策，在與他人合作投資時，應注意抓好財務，易遭小人唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：光想不做而失去機會。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜猶豫不決、思前顧後，以免等到下手時已錯過時機；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情運較暗淡，單身者別急於找對象，相親需謹慎，小心遇人不淑；有伴侶者易爭吵。

【事業運★★☆☆☆】

面對工作機會應保持清醒的頭腦，別被表面利益所蒙蔽，以免決策錯誤。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢如流水的日子，手上有錢就會想要花掉。不宜逛街或是瀏覽網店，控制購物慾為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：東南方向

獅子座

短評：相信自己的主張。

【整體運★★☆☆☆】

看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多表現安靜、平和的一面易吸引異性；戀愛中的人多與戀人互動可更瞭解對方的想法。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，有得過且過的傾向，應及時調整，別太放縱自己唷！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 青金石藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：多留意身體健康。

【整體運★★★★★】

今天不知不覺間流露出冷漠的態度，無意間拉開了自己跟伴侶的距離。工作上，今天容易遭忌，搶著出風頭、擺架子對你實在沒有什麼好處，尤其是在嫉妒你的人面前，更要穩重一點！今天可適量進補一番，保養身體最重要。

【愛情運★★★★★】

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中人，不妨努力的變些花樣來製造情趣吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合多元化的運作，可以同時進行不同性質的項目，特別有利於交涉方面的事宜。

【財富運★★★★☆】

理財上很有計劃，投資也理性，適合採取快進快出的方式，多能搶得先機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：保持平和的心態，可提升運氣。

【整體運★★★★☆】

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 珠貝白

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：好運旺旺來，連走路都有風。

【整體運★★★★☆】

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

【愛情運★★★☆☆】

有利約會的日子，不必拘泥於形式或太過傳統，用新奇的方式可拉近彼此的距離。

【事業運★★★★☆】

面對工作中的狀況，不再那麼思前想後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決方法。

【財富運★★★★☆】

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

射手座

短評：抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。

【整體運★★★☆☆】

敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情平順，即使會出現一些小吵小鬧，但多能在長輩的勸解下和好。

【事業運★★★★☆】

大腦會表現得很靈光，只要稍稍提示，便會立即理解別人想要傳達的意思，並激發腦力想出許多方案來完成。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上易有小狀況發生，心情鬱悶之下，不宜處理財務問題，或是揮霍錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 青金石藍

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：改變思維模式，提高工作效率。

【整體運★★☆☆☆】

工作上需要接手從未接觸過的新任務，面臨較大的挑戰，繼續按照舊有的工作模式很難進行下去，唯有及時調整方法，才能看到成效。因得到另一半的支持與理解，讓你感覺溫暖，再大的困難也能樂觀面對。

【愛情運★★★★☆】

異性緣非常好，單身者有許多機會與異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

【事業運★★☆☆☆】

容易在無意中說出傷人的話，得罪人而不自知，少說話、多做事方可避免。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，進財費力、波折多多。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 蕃茄紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：遇到問題越早解決越好。

【整體運★★★☆☆】

你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間偶爾會有小衝突，但吵過之後很快就能和好如初，感情進展穩定。

【事業運★★☆☆☆】

跟同事間要多些互動，人際關係才不會下滑。

【財富運★★★☆☆】

花錢如流水，但很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 玉米黃

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：放輕鬆，別給自己太大的包袱。

【整體運★★★★☆】

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

【愛情運★★★☆☆】

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。

【財富運★★★★☆】

你能趁勢擴大財源，財富會出現暴增；也要注意及時剎車，以防外部環境的驟變！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 辣椒紅

開運方位：正南方向

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