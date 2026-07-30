每日星座運勢／獅子知人善用敢授權 易獲部屬尊重

2026-07-30

牡羊座

短評：積極樂觀面對生活。

【整體運★★☆☆☆】

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

【事業運★★★☆☆】

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花大量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不延後完成。

【財富運★★★☆☆】

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 蘑菇灰

開運方位：正北方向

金牛座

短評：適當控制脾氣。

【整體運★★★★★】

在另一半面前有些耐性不足，若不收斂，有引發爭執的可能；事業上，輕快的行動力是你今天能夠超越競爭者的最大優勢；偏財運佳，如遇朋友相邀玩牌或抽獎，不妨一試，會有不錯的收穫。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶者不易得到對方的關心，互動較少，易感失落；單身者桃花不多，想戀愛得加把勁。

【事業運★★★★★】

今日是個奮鬥挑戰的日子，不妨提起勇氣接觸陌生的領域，或許會產生壓力，不過呢，在壓力中你一定會有進步！

【財富運★★★★★】

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財，惹人眼紅！商務競爭者，後遺症較少。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 檸檬綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：別輕信他人，多一些自己的主見。

【整體運★★★★☆】

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭。父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈。就讀或從事藝術方面的學生或工作者，易得到專業人士的賞識。

【愛情運★★★★☆】

異性緣還不錯，在外活動容易受到異性的青睞。單身者易有全新的愛情體驗。

【事業運★★★★☆】

今天是學以致用的好日子，有機會表現特殊才藝，令上司、同事刮目相看。

【財富運★★☆☆☆】

你經手的東西特別容易損壞，所以，今日不適合穿著、佩戴、使用價格貴重的物品！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 硃砂紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：今天心情愉快，做事也很順利。

【整體運★★★★☆】

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

【愛情運★★★☆☆】

有異性邀約，就大方赴約吧，不必刻意打扮；太過客氣、講究，反而容易令對方不悅！

【事業運★★★★☆】

貴人助力強。工作上遇到困難，可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，易收到好友的贈禮。別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 碧空藍

開運方位：正北方向

獅子座

短評：很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。

【整體運★★★★☆】

今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。

【愛情運★★★★☆】

約會時，想要迷昏對方嗎？微笑可是最有利的武器！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要口風緊一點，少說話多做事，自可平順度過。

【財富運★★★★☆】

眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

處女座

短評：情緒起伏大，內心煩亂。

【整體運★★☆☆☆】

表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得有些消極，另一半也容易受到你的情緒影響，彼此的交流減少，氣氛有些尷尬。

【事業運★★☆☆☆】

對別人有強烈的不信任感，容易流於一意孤行，行事有些不計後果，小心四處碰壁。

【財富運★★★☆☆】

容易散財，不知不覺中已透支，不過，也因為你的好客而結識了不少朋友。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 乳酪白

開運方位：東南方向

天秤座

短評：守口如瓶可避免惹禍。

【整體運★★★☆☆】

說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時請婉轉一點，否則會搞砸喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情也變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

【財富運★★★★★】

財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動，就會有不錯的收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 深海藍

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：一門心思放在事業上。

【整體運★★★☆☆】

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

【愛情運★★★☆☆】

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但因你較保守，很難拉近彼此的距離。

【事業運★★★★☆】

將面臨新關係的調整，別害怕離開目前的環境，也別害怕新的選擇，只要勇敢踏出，將有助於扭轉目前的難題。

【財富運★★☆☆☆】

投機念頭強，股票族要特別注意克制慾望，見好就收，不要太貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 雪花銀

開運方位：正東方向

射手座

短評：好運在半路上，需要耐心等待。

【整體運★★★☆☆】

今天對工作顯得太過急躁，雖然能按工作量完成，但品質達不到標準反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資方面波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的要求增多，顯得挑剔，對方因此而生氣，若不改變態度，兩人的關係會惡化。

【事業運★★☆☆☆】

工作一直無法正常上軌道，瑣碎的小錯不斷，忙得焦頭爛額。

【財富運★★★★☆】

有額外的進財機會，要好好把握。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 竹葉青

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：釋放下感情的壓力。

【整體運★★★☆☆】

兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。

【愛情運★★★★☆】

可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！

【事業運★★☆☆☆】

要積極與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。

【財富運★★☆☆☆】

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 香吉士黃

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：情緒易浮躁，注意控制。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。

【愛情運★★★☆☆】

心裡有事千萬別隱瞞另一半，謊言容易被對方識破；單身者有機會結識氣味相投的異性。

【事業運★★★☆☆】

太過順從他人，很容易妥協，有時候得爭取主動，太懦弱的話容易被人欺負喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，寧願少賺一點也不要惹麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 祖母綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較，因為比贏了又怎樣！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡闖瞎闖，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

【財富運★★☆☆☆】

過度的煩躁焦慮恐使財神遠離，貧神附身！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 雪花銀

開運方位：正西方向

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