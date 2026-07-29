每日星座運勢／天秤勿拒絕朋友邀請 以免錯過桃花
2026-07-29
牡羊座
短評：工作還是在公司完成便好。
【整體運★★☆☆☆】
今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶回家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收獲。
【愛情運★☆☆☆☆】
面對感情難以保持冷靜，易被人牽著鼻子走，隨著別人的情緒起舞，被迷惑的機率高。
【事業運★★☆☆☆】
自我意識過強，推諉卸責的心態重。會按自己的意願去做，不聽他人勸阻，遇到困難時，又把過錯歸咎於別人或環境。
【財富運★★★☆☆】
意氣用事，與人爭小利，會自斷財路喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00am 和闐玉白
開運方位：正西方向
金牛座
短評：感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。
【整體運★☆☆☆☆】
夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。
【愛情運★★☆☆☆】
感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還破壞了職場上的和諧度。
【財富運★☆☆☆☆】
宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00am 艷棗紅
開運方位：正南方向
雙子座
短評：時來運轉。
【整體運★★★★☆】
戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，失手按下「刪除鍵」，就會讓你的努力付諸東流。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，當工作中遇到難題，一時找不到方向時，不妨虛心請教主管。
【財富運★★★☆☆】
你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上，很容易出現失誤。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：3:00-4:00pm 冷泉藍
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：較理智，能理性地處理日常事務。
【整體運★★★☆☆】
和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍搜集動態訊息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。
【愛情運★★★☆☆】
把談情說愛的事先放到一邊，宜把重心放在工作、學習上，才不會覺得寂寞。
【事業運★★☆☆☆】
工作問題逐漸顯現出來，特別是企劃案，紕漏明顯，需耐心修正。
【財富運★★★★☆】
向錢看的一天，特別容易被高利潤的機會吸引。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00pm 白鋼銀
開運方位：正西方向
獅子座
短評：不要期望太高。
【整體運★★★☆☆】
因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。
【愛情運★★★☆☆】
戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。
【事業運★★★★☆】
運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收獲成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收獲！
【財富運★★★★☆】
有不錯的賺錢機會，注意把握。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：2:00-4:00pm 琥珀橙
開運方位：正東方向
處女座
短評：稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。
【整體運★★☆☆☆】
單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會與異性結緣，但應採取循序漸進的追求方式；已婚者應注意交流溝通。
【事業運★★☆☆☆】
有些固執己見，易與夥伴在溝通中發生爭執，也容易讓自己的邏輯思維發生蔽塞。
【財富運★☆☆☆☆】
錢財紛爭多，與親友為金錢爭吵的機率高，此外，也有賣屋搬家的可能。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-9:00pm 雪花銀
開運方位：西南方向
天秤座
短評：好運不斷，做事特別得心應手。
【整體運★★★★★】
千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友、同事對你抱持較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。
【愛情運★★★★★】
詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！
【事業運★★★★☆】
今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛；可是，做事情要用對方法，才會達到良好的功效！
【財富運★★★★☆】
易有豐厚的錢財入帳。手氣不錯，可以小賭一把，買樂透、彩券，抽獎等，中獎機率高。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-10:00am 鉑金灰
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：簡單實用的方法，有助於提高工作效率。
【整體運★★★☆☆】
工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。
【愛情運★★★★☆】
單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。
【事業運★★★☆☆】
情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。
【財富運★★☆☆☆】
今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00am 碧空藍
開運方位：正南方向
射手座
短評：今天要有花些小錢的準備。
【整體運★★☆☆☆】
換個新造型，穿著別太拘謹，會讓身邊的異性朋友有耳目一新的感覺，戀愛機會不少。親友有喜事要你花錢的機率高，但花得值得，花得開心。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。
【愛情運★★★☆☆】
你在沉思的時候最有魅力，也吸引了不少異性，但冷冷的態度卻讓異性不敢進一步靠近。
【事業運★★☆☆☆】
心境不太平穩，很容易從負面的角度思考問題，建議你對於捕風捉影的事別太在意才好。
【財富運★★☆☆☆】
出手大方，小心因幫助朋友而損失錢財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-8:00am 祖母綠
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。
【整體運★★★★☆】
愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧！有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候向你伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。
【愛情運★★★★★】
變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面，在雙方的努力下也能夠營造出快樂的氣氛。
【事業運★★★★☆】
適合與人合作，各自發揮優勢，彌補彼此的不足，可達到一加一大於二的效果，並能輕鬆且有效率的完成工作內容。
【財富運★★★★☆】
正財收入豐厚，生意人有機會與財力雄厚的人合作，獲利機率高。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-10:00pm 水晶紫
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。
【整體運★★★☆☆】
除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。
【愛情運★★☆☆☆】
今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。
【事業運★★☆☆☆】
有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。
【財富運★★★☆☆】
眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00am 薔薇粉
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：只要充滿幹勁，方可諸事順遂。
【整體運★★★★☆】
工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。
【愛情運★★★☆☆】
找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。
【財富運★★★☆☆】
今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-9:00am 咖啡棕
開運方位：正南方向
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