每日星座運勢／摩羯情場上金錢問題 將成評判標準

2026-07-28

牡羊座

短評：總體運勢不賴，但也要提防破財。

【整體運★★★★☆】

單身者容易與知己的異性朋友來電，感覺合適的話，為何不繼續深交呢？事前工作做得好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；開車族需注意行車安全，否則易發生交通事故。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀對象約會，到環境優雅的咖啡廳、餐廳約會，會有意想不到的效果。

【事業運★★★★☆】

貴人助力強，同事和朋友都是你的貴人，在工作中容易得到支持與幫助，要好好把握。

【財富運★★☆☆☆】

財運不顯，少玩金錢遊戲，宜主動學習理財之道，充實知識見聞。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：收斂強勢，你會獲得更多的支持。

【整體運★★☆☆☆】

投資時會有犯迷糊的危險，對真假信息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人哦！戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

陪同另一半散散步，或看場愛情劇都會讓他感到很開心，從而把更多的愛回饋給你喔！

【事業運★★★☆☆】

需要處理的事務繁多，讓你有些無法招架，設法與人合作可大大減輕負擔。

【財富運★☆☆☆☆】

投資風險係數高，不宜進行冒險性活動，以免受傷、損財等。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 象牙白

開運方位：正南方向

雙子座

短評：感情較脆弱，容易受到傷害。

【整體運★★★☆☆】

今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒有點不穩定，有點像小孩子般的無助，也想要被呵護，怎麼辦呢？快裝無辜、博取同情吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點倦怠，還有氣無力；乖乖的把分內事做好，以免落人口實。

【財富運★★★☆☆】

短線投資可獲利，但貪多必失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 硃砂紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：留點時間經營感情。

【整體運★★☆☆☆】

自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。

【愛情運★☆☆☆☆】

希望被伴侶肯定、鼓勵，可是往往等來的是對方的挑剔，應適時表達需求。

【事業運★★★★☆】

英明果決與膽識過人能使你做任何事皆可勢如破竹、進展神速，但切不可讓勝利和慾望沖昏頭腦。

【財富運★★☆☆☆】

危險之運，經商者有暴發暴跌的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 羽絨白

開運方位：西北方向

獅子座

短評：健康最為重要。

【整體運★★☆☆☆】

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

【愛情運★★☆☆☆】

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊都受到影響。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 蘑菇灰

開運方位：正南方向

處女座

短評：真誠的付出，必有所收穫。

【整體運★★★☆☆】

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

【愛情運★★★☆☆】

散發出自信的魅力，特別能吸引異性目光，但桃花太多也增加了困擾，對待感情應慎重。

【事業運★★★★☆】

積極熱情的工作態度不僅讓你取得好業績，也積累了更多的工作經驗，競爭力在不斷增強。

【財富運★★☆☆☆】

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 水鑽藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：味覺靈敏且很有口福的一天。

【整體運★★★★☆】

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚聚，品嚐到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者可要好好把握！

【愛情運★★★☆☆】

有點黏，又不會太黏的日子，如果伴侶想出去閒逛，不妨陪著；單身者有機會與優質桃花結緣。

【事業運★★★★☆】

可在富有創造性的專業領域中發揮出能量，不過在聽取意見與建議方面稍有欠缺。

【財富運★★★☆☆】

不怕辛苦者有機會收獲；投機取巧，不敢嘗試則難有進帳，甚至虧損。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 祖母綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：今天是適合趕工的日子。

【整體運★★★☆☆】

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就別太被動，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

【事業運★★★★☆】

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

【財富運★★☆☆☆】

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，錢財難留住。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 和闐玉白

開運方位：東北方向

射手座

短評：試著從他人身上尋找突破點。

【整體運★★★★☆】

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

【事業運★★★★☆】

表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

【財富運★★★☆☆】

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 玳瑁棕

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。

【整體運★★★★★】

今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。

【愛情運★★★★★】

甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫暖；對方的傾聽，也能讓你找到宣洩情緒的管道。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，很適合多動腦筋來做企劃；工作上遇到困難、瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，宜進不宜出。理財宜採取保守的態度，當有金錢入帳時就快點存起來，自然可以避開風險。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 杜鵑粉

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：與情人相處少提工作上的事情。

【整體運★☆☆☆☆】

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

【愛情運★★☆☆☆】

注意控制自己的感情，感到孤單就多走動。多與另一半找些愉快的事情來做，可增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤勞點，趕快把手邊工作做完吧！

【財富運★☆☆☆☆】

遇到金錢問題時，不宜急著做決定，多聽聽有經驗人士、長輩的建議，可減少損失。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 桐花白

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：自己解決不了時要善於尋求幫助。

【整體運★★★☆☆】

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

【愛情運★★★★☆】

單身者可向心儀的對象表白，成功的機率較高；已婚者感情生活豐富多采。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，別想太多，應將複雜的事情簡單化，以應付臨時派下來的各項任務。

【財富運★★★☆☆】

過度保守，懶得花腦筋計算研究，而喪失投資的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 乳酪白

開運方位：西南方向

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