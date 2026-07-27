每日星座運勢／天蠍行動之前多思考 讓你更有勝算

2026-07-27

牡羊座

短評：有些不安情緒。

【整體運★★★☆☆】

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

【愛情運★★★☆☆】

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

【事業運★★★☆☆】

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

【財富運★★★☆☆】

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺錢。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 薰衣草紫

開運方位：西北方向

金牛座

短評：上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。

【整體運★★★★☆】

若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。

【愛情運★★★★☆】

今天對方將會是感情的主導者，而你心甘情願做配合者，一唱一和間透出一絲溫馨甜蜜，你並不會感到委屈，反而會感到挺新鮮的。

【事業運★★★★☆】

與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能獲得同事的幫助，讓你順利過關。受人恩惠要懂得回報，好運才能更長久。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其股票族更不宜貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 鉑金灰

開運方位：西北方向

雙子座

短評：未雨綢繆。

【整體運★☆☆☆☆】

與其搏風險投資，還不如待在家中理清自己或是家庭的財務狀況，以便以後能瞄準目標地安排理財規劃；已確定下來的事卻反覆變更，會讓你的下屬或協助者無從下手；珍惜、享受生活，能讓你從心底感到滿足和美好。

【愛情運★☆☆☆☆】

已有伴侶的人易因外務繁忙而對感情欠缺經營，不過人際關係可更活躍。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。

【財富運★★☆☆☆】

隨波逐流可是今天的大忌，還是自己多分析吧！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 鉑金灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：對生存會有更深的領悟。

【整體運★★★★★】

在感情面前顯得更加理性，可惜力氣還未用在刀口上，反而會不及感性來得有效哦！投資運非常突出，即使是充當幕後英雄，也會有好的收成；工作中的判斷更加準確，有決心解決以前留下的難題，顯得信心十足。

【愛情運★★★★☆】

易感受到伴侶的濃濃愛意，正是表達情感的好日子，趕快說出你的心聲吧。

【事業運★★★☆☆】

今日勿急進，有利廣交益友，多接觸賢能人士，讓貴人助你一臂之力。

【財富運★★★★★】

在外吃喝玩樂的機會多，適合邊玩樂邊賺錢。此運對娛樂業、演藝事業、旅遊業有利。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 珠貝白

開運方位：西南方向

獅子座

短評：別為今後的發展路埋下隱患。

【整體運★★★☆☆】

在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。

【愛情運★★★★☆】

有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！

【事業運★★☆☆☆】

心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 嫩芽綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：內心平靜，適合化解誤會的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

【事業運★★★☆☆】

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 乳酪白

開運方位：正東方向

天秤座

短評：大膽地嘗試會得到可喜的回報。

【整體運★★☆☆☆】

新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。

【愛情運★★☆☆☆】

戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！

【事業運★★☆☆☆】

容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數就能降低。

【財富運★★★☆☆】

想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 櫻桃紅

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：行動前多思考，會讓你更有勝算。

【整體運★★★★☆】

和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬機會多。單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新任務，讓你的潛能充分施展出來。

【財富運★★★☆☆】

避免短線投資，否則很難獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 珠貝白

開運方位：正東方向

射手座

短評：生活中少不了一些風風雨雨。

【整體運★★☆☆☆】

因朋友的事情，兩人意見上出現分歧，會導致你們莫名其妙的吵架；財運並無反彈跡象，開車的朋友更要特別小心，有被開罰單的風險哦；工作進展得並沒有想像中的順利，堅持努力細心處理終究會得到解決。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，有伴侶的人不宜長時間黏在一起；單身者多參與社交才會有結識異性的機會。

【事業運★★☆☆☆】

工作任務繁多，讓你感覺有相當大的壓力，甚至還會影響到你的睡眠品質與身體健康。

【財富運★★☆☆☆】

要控制心性，不宜花費太多心思在金錢遊戲上。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 咖啡棕

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：出門會有不順。

【整體運★★★☆☆】

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對象內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

【愛情運★★★☆☆】

多抽點時間陪陪另一半，冷落了對方，小心感情危機一觸即發唷！

【事業運★★★★☆】

組織領導能力可得到充分發揮，各類活動在你的組織下都井然有序，得到上司賞識的機率大增。

【財富運★★☆☆☆】

容易受到吃喝玩樂的誘惑，把錢交給家人、親友來保管比較妥當。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 翡翠綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：愛情運突顯，積極工作的一天。

【整體運★★★★☆】

已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強勁，愛慕你已久的人向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作起來特別賣力，會得到眾人的認同。

【愛情運★★★★★】

談情說愛順利的一天，不妨說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

頭腦更加清醒，說話、做事都能摒除自己的偏見和固執，有助於團隊和諧，合作關係更融洽，工作起來也更加得心應手。

【財富運★★★☆☆】

愛錢的一天。金錢問題上宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 和闐玉白

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：想賺錢就得先省錢。

【整體運★★☆☆☆】

對方有點反感你施加的緊迫釘人，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間。花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好。工作方面，繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者、戀愛中的人會把更多的時間花在對方身上，安排約會和出遊可提升感情。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，小心因此影響工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

花錢宜列個清單，以免透支。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 硃砂紅

開運方位：正西方向

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