聽新聞
0:00 / 0:00

每日星座運勢／金牛防人之心不可無 思考往後目標

科技紫微網／ 科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2026-07-26

牡羊座

短評：感情豐富，待人體貼，受人歡迎。

【整體運★★★☆☆】

親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

【愛情運★★★★☆】

你積極熱情的表現，吸引了眾多異性的目光，不久將會出現一段美好的戀情喔！

【事業運★★★☆☆】

家裡有許多大小瑣事讓你煩心操勞，做事容易分心。分清主次，合理安排就不難解決！

【財富運★★★☆☆】

對於做生意的人來說，顧客就是上帝，今天要特別注意顧客的心情。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 寶石藍

開運方位：正北方向

金牛座

短評：害人之心不可有，防人之心不可無。

【整體運★★★☆☆】

今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險；桃花運不錯，今天有機會與心儀的對象進一步發展；把棉被拿出去曬曬吧，聞著陽光的味道會促成你的好睡眠。

【愛情運★★★★☆】

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者暫無感情困擾，享受獨處時光！

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆愉快，可以利用休息時間，思考往後的目標與重心！

【財富運★★☆☆☆】

省小錢、花大錢的日子。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 嫩芽綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：愛情切記寧缺勿濫。

【整體運★★★☆☆】

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

【事業運★★★☆☆】

會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。

【財富運★★☆☆☆】

藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 石榴紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：有機會一展才華，進財機率高。

【整體運★★★★☆】

今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。

【愛情運★★★★☆】

有機會收到異性寫給你的情書，或者有異性向你表白，心動了嗎？那就表明你的心意吧！

【事業運★★★☆☆】

有機會擔當重任，但自信心較弱，容易遇到挫折，但能得貴人相助。

【財富運★★★★☆】

財運佳，聲望高者可輕鬆得財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 淺海藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：今日好運相伴。

【整體運★★★★☆】

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。

【事業運★★★★☆】

沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。

【財富運★★★★☆】

有意外之財，例如：彩券中獎。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 大理石灰

開運方位：東北方向

處女座

短評：清楚了解自己想要的後再付諸行動。

【整體運★★★☆☆】

兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。

【愛情運★★☆☆☆】

別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。

【事業運★★★☆☆】

做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！

【財富運★★★☆☆】

小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 蘑菇灰

開運方位：東北方向

天秤座

短評：危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

【整體運★★★☆☆】

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

【愛情運★★☆☆☆】

因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！

【事業運★★★☆☆】

別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！

【財富運★★★☆☆】

投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 象牙白

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：桃花運頗強的日子。

【整體運★★★★☆】

桃花朵朵開並不都是好事，如何認清真正屬於自己的緣份是首要之急，方不至於被爛桃花砸得滿頭包。勤儉節約是持家之本，已婚婦女更要多從大局考慮，理性消費才能讓家庭的財政支出不超過預算的範圍。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者千萬別待在家裡，多與人接觸就有機會與情人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

情緒比較穩定，是比較愉快的一天。即使心情偶有低落時，也不會把壞情緒帶給他人。

【財富運★★★☆☆】

今天在求財之路上會遇到強勁的競爭對手，須小心應付，莫起僥倖之心。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 琥珀橙

開運方位：正西方向

射手座

短評：晚上會有意料之外的事情發生。

【整體運★★★☆☆】

先前的計劃有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻間的感情不太穩定，應注意溝通，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。

【事業運★★★☆☆】

運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。

【財富運★★★☆☆】

與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 蘭花紫

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：別強迫別人，多反省自我。

【整體運★★★☆☆】

與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

忙於應付工作，與另一半的溝通短缺，感情容易出現危機；單身者在工作中能得異性助力。

【事業運★★☆☆☆】

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是吃力不討好，這會讓你感到內心鬱悶！

【財富運★★★☆☆】

在投資上要膽大心細，方能見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 淺海藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：必要時需拿出些魄力。

【整體運★★★★☆】

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

【愛情運★★★★☆】

談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！

【事業運★★★★☆】

收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。

【財富運★★★☆☆】

自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：脾氣易暴躁。

【整體運★★★★☆】

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

【事業運★★★★★】

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

【財富運★★★★☆】

小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

更多命理資訊，都在科技紫微網

每日星座運勢

延伸閱讀

每日星座運勢／天蠍放鬆心情活思維 忙碌中有收穫

下半年星座運勢出爐！獅子財運事業雙旺、他桃花大爆發

外表低調…12星座誰心機最重？天秤八面玲瓏 第1名完全不意外

白羊座流星雨降臨！「7星座」桃花大爆發…魅力四射、脫單趁這波

相關新聞

疑知情未制止 泰山前、現任總座收押

台中地檢署偵辦中聯致癌油品案，前天發動第三波搜索，鎖定泰山企業前任總經理沈怡君及現任總經理蔡國樑等人，檢方認定沈、蔡二人明知中聯油品有問題，基於擔心虧損讓致癌油品繼續生產販售，顯有「不確定故意」，依食安法聲押二人，檢辯攻防八小時，台中地院昨晚裁定二人收押禁見。泰山公司昨未回應。

反毒油影片製作人遭查水表 要求下架

毒油延燒，「萊爾校長」製作團隊與風向株式會社日前發布反毒油前導影片「油不得你」，製作人韋淳祐昨說，兩名刑警前往住處，詢問影片是否由他製作、是否願意下架，警方以「查水表」方式介入言論。台中市長盧秀燕昨痛批非常可惡，台灣現在是警察國家了嗎？要賴清德總統出來面對。

新冠升溫8月中恐達高峰 公費疫苗接種延長

國內新冠疫情連六周上升，進入流行期。衛福部疾管署推估疫情恐於八月中旬達高峰，單周就診人次估破五萬人。疾管署昨宣布公費新冠疫苗擴大提供滿六個月以上、尚未接種本季疫苗的民眾施打，接種延長至今年九月廿八日。網傳新冠快篩試劑庫存不足，疾管署回應，盤點存量仍有六十三萬劑，可供應至八月底。

蔣萬安：希望總統聽到人民憤怒

毒油案延燒，凱道昨湧入不滿賴政府的人潮，身為集會發起人的台北市長蔣萬安表示，人潮滿到捷運台大醫院站、忠孝東路，很多人想進進不來，這麼多勇敢台灣人民站出來，發出怒吼，希望賴清德總統聽聽人民聲音，聽到人民憤怒，好好給國人清楚交代，好好處理毒油。

雲林首件 羊肉爆戴奧辛超標 未流入市面

雲林縣爆發首起羊肉戴奧辛超標案件，李姓飼主涉嫌冒用「雲農牧場」名義送羊屠宰，檢方偵辦後諭令三萬元交保。縣府強調，驗出戴奧辛的羊隻屬家庭飼育觀賞羊，問題羊肉並未流入市面，其餘八隻將全數撲殺銷毀。由於雲農牧場乳品供應受波及，嘉義縣已預防性下架約四噸乳品，中央與地方正聯手追查汙染源。

雲林羊肉戴奧辛超標 專家：可能是長期累積 不影響產業

雲林羊肉肉品驗出戴奧辛超標兩倍，引發關注，醫師指出，戴奧辛具遺傳毒性，長期低劑量暴露，恐罹癌、免疫異常等，建議避免食用富含脂肪的食物，也建議政府應採檢其餘羊隻。專家學者則認為，戴奧辛主要來自環境汙染，且不會在動物間傳染，應不至於對產業造成衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。