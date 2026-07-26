每日星座運勢／金牛防人之心不可無 思考往後目標

2026-07-26

牡羊座

短評：感情豐富，待人體貼，受人歡迎。

【整體運★★★☆☆】

親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

【愛情運★★★★☆】

你積極熱情的表現，吸引了眾多異性的目光，不久將會出現一段美好的戀情喔！

【事業運★★★☆☆】

家裡有許多大小瑣事讓你煩心操勞，做事容易分心。分清主次，合理安排就不難解決！

【財富運★★★☆☆】

對於做生意的人來說，顧客就是上帝，今天要特別注意顧客的心情。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 寶石藍

開運方位：正北方向

金牛座

短評：害人之心不可有，防人之心不可無。

【整體運★★★☆☆】

今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險；桃花運不錯，今天有機會與心儀的對象進一步發展；把棉被拿出去曬曬吧，聞著陽光的味道會促成你的好睡眠。

【愛情運★★★★☆】

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者暫無感情困擾，享受獨處時光！

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆愉快，可以利用休息時間，思考往後的目標與重心！

【財富運★★☆☆☆】

省小錢、花大錢的日子。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 嫩芽綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：愛情切記寧缺勿濫。

【整體運★★★☆☆】

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

【事業運★★★☆☆】

會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。

【財富運★★☆☆☆】

藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 石榴紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：有機會一展才華，進財機率高。

【整體運★★★★☆】

今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。

【愛情運★★★★☆】

有機會收到異性寫給你的情書，或者有異性向你表白，心動了嗎？那就表明你的心意吧！

【事業運★★★☆☆】

有機會擔當重任，但自信心較弱，容易遇到挫折，但能得貴人相助。

【財富運★★★★☆】

財運佳，聲望高者可輕鬆得財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 淺海藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：今日好運相伴。

【整體運★★★★☆】

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。

【事業運★★★★☆】

沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。

【財富運★★★★☆】

有意外之財，例如：彩券中獎。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 大理石灰

開運方位：東北方向

處女座

短評：清楚了解自己想要的後再付諸行動。

【整體運★★★☆☆】

兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。

【愛情運★★☆☆☆】

別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。

【事業運★★★☆☆】

做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！

【財富運★★★☆☆】

小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 蘑菇灰

開運方位：東北方向

天秤座

短評：危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

【整體運★★★☆☆】

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

【愛情運★★☆☆☆】

因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！

【事業運★★★☆☆】

別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！

【財富運★★★☆☆】

投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 象牙白

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：桃花運頗強的日子。

【整體運★★★★☆】

桃花朵朵開並不都是好事，如何認清真正屬於自己的緣份是首要之急，方不至於被爛桃花砸得滿頭包。勤儉節約是持家之本，已婚婦女更要多從大局考慮，理性消費才能讓家庭的財政支出不超過預算的範圍。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者千萬別待在家裡，多與人接觸就有機會與情人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

情緒比較穩定，是比較愉快的一天。即使心情偶有低落時，也不會把壞情緒帶給他人。

【財富運★★★☆☆】

今天在求財之路上會遇到強勁的競爭對手，須小心應付，莫起僥倖之心。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 琥珀橙

開運方位：正西方向

射手座

短評：晚上會有意料之外的事情發生。

【整體運★★★☆☆】

先前的計劃有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻間的感情不太穩定，應注意溝通，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。

【事業運★★★☆☆】

運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。

【財富運★★★☆☆】

與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 蘭花紫

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：別強迫別人，多反省自我。

【整體運★★★☆☆】

與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

忙於應付工作，與另一半的溝通短缺，感情容易出現危機；單身者在工作中能得異性助力。

【事業運★★☆☆☆】

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是吃力不討好，這會讓你感到內心鬱悶！

【財富運★★★☆☆】

在投資上要膽大心細，方能見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 淺海藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：必要時需拿出些魄力。

【整體運★★★★☆】

今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。

【愛情運★★★★☆】

談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！

【事業運★★★★☆】

收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。

【財富運★★★☆☆】

自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：脾氣易暴躁。

【整體運★★★★☆】

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

【事業運★★★★★】

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

【財富運★★★★☆】

小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：正北方向

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