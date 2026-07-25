每日星座運勢／巨蟹運氣上升有機會 遇到契合對象

2026-07-25

牡羊座

短評：精力較充沛，信心十足。

【整體運★★★☆☆】

學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物慾得不到滿足，賺錢慾望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，不妨發揮積極爭取的勇氣，去尋訪真心誠意的伴侶，感情發展會很順利喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係運不錯，和朋友將會有良好的互動，和同事之間談心將會給你帶來很多新想法喔！

【財富運★★★☆☆】

少去可刷卡的商場購物，這樣對你的購物慾望就會有些限制。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 石榴紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：財氣臨門，鴻運緩緩而來。

【整體運★★★★☆】

單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。

【事業運★★★★☆】

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

【財富運★★★★★】

小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：感情路上晦暗不明。

【整體運★★★☆☆】

雙人愛情受困於世俗瑣事，適時製造一些如王子公主般夢幻氣氛，讓彼此回到最初心動的那個時刻吧；多與他人交談，別人不經意的一句提點，會成為解決問題的關鍵；資金流動上則建議短線操作，降低投資風險。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者選擇對象眼光頗高，即使有主動示愛的異性也不輕易心動，表現得理性而鎮定！

【事業運★★★★☆】

運勢頗順，有機會表現優秀的口才，說話很有說服力與感染力，容易獲得掌聲。

【財富運★★★☆☆】

有中獎的機緣，不妨多參與。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 鉑金灰

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。

【整體運★★★★★】

會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。

【愛情運★★★★★】

愛情運棒棒的，單身者有利多向外走動，有機會遇到心動對象；有伴侶者彼此溫存，恩愛有加。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 脆梅青

開運方位：東北方向

獅子座

短評：享樂的一天。

【整體運★★★★☆】

今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。

【愛情運★★★★★】

異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難，不可礙於顏面而不願尋求幫助，最後延緩了解決時機更糟糕唷！

【財富運★★★☆☆】

不利小額現金交易、快速買賣業。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 深海藍

開運方位：西北方向

處女座

短評：溫馨的一天。

【整體運★★★★☆】

親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與家人或親近者的互動增加，感受到生活的美好；戀愛中的人應抽時間多陪伴對方。

【事業運★★★★★】

應變能力非常強，當有緊急任務降臨時，能臨危不懼並快速整理好頭緒，有條不紊的順利解決。

【財富運★★★☆☆】

注意節流，倘若花錢沒有計劃，即使財神降臨也難以聚財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 苔蘚綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：愛他就對他寬容些。

【整體運★★★★☆】

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。

【事業運★★★★★】

很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。

【財富運★★★☆☆】

財富易流失不易緊守，要握緊自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：運勢明朗，收穫頗多。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★★】

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

【事業運★★★★☆】

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 檸檬綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：神清氣爽的日子。

【整體運★★★★★】

貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。

【愛情運★★★★★】

容易遇到主動向你示好的異性，曖昧的氣氛濃郁，只要稍稍主動就易催生出戀情。

【事業運★★★★☆】

做事情很有方向感，一旦確定了工作的目標，各項事務便能井然有序的順利進行。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 碧空藍

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：過開心的一天。

【整體運★★★☆☆】

偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。

【愛情運★★★★☆】

外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。

【事業運★★★☆☆】

休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！

【財富運★★★☆☆】

過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 碧空藍

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：勇敢向前邁進一步。

【整體運★★★★☆】

只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。

【愛情運★★★★☆】

單身者是不是很想與心儀已久的對象約會呀？那就大方的約對方吧，好運會助你成功。

【事業運★★★☆☆】

很多事情不需要太過在意，把份內的事情做好就OK。不必急著去證明什麼，耐住性子最重要。

【財富運★★★☆☆】

短期投資與短期契約容易發生變故。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 葡萄紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：保持平靜，安撫心靈。

【整體運★★★★★】

今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

【愛情運★★★★☆】

已婚者感情波動較大，易因小事而爭吵；單身者有機會在閒聊中結識趣味相投的異性朋友。

【事業運★★★☆☆】

少參與他人的事，以免吃力不討好。閒暇可多聽音樂，好好放鬆心情。

【財富運★★★★★】

正財、偏財都很旺。主動尋找商機，並及時出手，可望有豐厚的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 玉髓紅

開運方位：西北方向

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