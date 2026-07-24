每日星座運勢／處女與同事合作需要 制定詳細計劃

2026-07-24

牡羊座

短評：愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛。

【整體運★★★★★】

前期的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點暗喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯出你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

【愛情運★★★☆☆】

相親相愛的好日子，遇到難題易獲得伴侶的鼎力相助，感情易迅速升溫。

【事業運★★★★★】

簽約、談判會一切順利，趕緊把握賺錢的機會吧！

【財富運★★★★☆】

財運佳，對文藝工作者、SOHO一族特別有利，財力增長快速。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 深茄紫

開運方位：西南方向

金牛座

短評：變數較大，難把握。

【整體運★☆☆☆☆】

今天對另一半的外型很關注，稍有不滿就會以挑剔的口吻加以責難；荷包裡的錢一下子就少了很多，今天花錢花得有些莫名其妙，其實提前做好規劃便是省錢之道；工作上行事急躁，給人感覺粗枝大葉，不緊不慢反而比較好。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運很背，伴侶間爭執多，越吵越處於劣勢，你需要讓自己冷靜下來。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨多了點，忍一忍，少說兩句吧！

【財富運★☆☆☆☆】

在金錢上不夠冷靜，還容易糊里糊塗的，最好不要碰觸金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 芥末黃

開運方位：西南方向

雙子座

短評：貴人運強，有機會獲得賞識。

【整體運★★★★☆】

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

【愛情運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 夕陽橙

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：在與人交往時，要多留意對方的表現。

【整體運★★★☆☆】

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收獲喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺；經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★★★☆☆】

小心因擴張信用而導致財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

獅子座

短評：遇事多思考，可讓你少碰壁。

【整體運★★★★☆】

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會得到想要的訊息；學習力度越大你的熱情也越高，得到的幫助可不少。

【愛情運★★★☆☆】

動動腦筋，花點小錢或親手製作禮物送給伴侶，對方會很感動喔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒什麼摸魚的機會咧！

【財富運★★★☆☆】

今日貪念、物慾、投機之心比較重，消費慾望也大，不妨趁今日滿足自己的私慾，總比拿去亂賭好！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 嫩芽綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：機會暗藏在小事之中。

【整體運★★★☆☆】

今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！

【事業運★★☆☆☆】

職場恐有小人在背後作梗，與同事合作公事時，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 水鑽藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：花錢慾望較強，不易守住錢財。

【整體運★★★★☆】

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

【愛情運★★★☆☆】

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時甚至讓你進退兩難。如果能另闢新徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

【事業運★★★★☆】

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者特別有利！

【財富運★★★☆☆】

投資前應考慮到風險，別太盲目！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：不要把黑鍋往他人身上推哦！

【整體運★★☆☆☆】

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

【愛情運★★★☆☆】

愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。

【事業運★★☆☆☆】

情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。

【財富運★★★☆☆】

因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 艷棗紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

【整體運★★★☆☆】

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！

【事業運★★☆☆☆】

顯得憂心焦慮，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。

【財富運★★★★☆】

只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 香檳金

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：付出總會有所回報。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。

【愛情運★★☆☆☆】

易與同事或朋友產生曖昧情愫，倘若不能光明正大交往，還是快刀斬亂麻為宜。

【事業運★★★★☆】

儘管工作忙碌，才能也易獲得發揮，有專長者特別容易脫穎而出。

【財富運★★★☆☆】

大多花在吃吃喝喝玩樂上，那也不錯，起碼享受到了。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：從多角度看問題，以免鑽入死胡同。

【整體運★★☆☆☆】

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半的家人或友人相處愉快，彼此都能感受到家庭的溫暖。

【事業運★☆☆☆☆】

別光說不練，遇事多尋求同事、朋友的支持與指點，才能更好解決。

【財富運★★★☆☆】

鬆懈怠惰者，財運不太好，恐暗中為財所苦！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 玫瑰紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：切忌因嫉妒而迷失方向。

【整體運★★☆☆☆】

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

【愛情運★★☆☆☆】

有什麼委屈都可以向另一半傾訴，可望獲得對方的安慰與關心。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，如果工作中過於爭強好勝，易引起同事反感，需要時常提醒自己收斂些才好。

【財富運★★☆☆☆】

盲目的投資與浪費讓錢溜得很快唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 象牙白

開運方位：正東方向

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