每日星座運勢／雙魚有好的投資計劃 可在今天實行

2026-07-23

牡羊座

短評：快樂應該讓大家分享。

【整體運★★★☆☆】

學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機；多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者的工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛，會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【愛情運★★☆☆☆】

易與伴侶發生爭執，不要急著處理，暫時分開，待彼此冷靜下來再溝通。

【事業運★★★★☆】

工作上多運用人際關係，可爭取到更多的機會，還能帶動財運喔！

【財富運★★★☆☆】

放任自己不振作的習性，可能導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 鈦晶金

開運方位：西南方向

金牛座

短評：今天心情不錯，應保持良好的狀態。

【整體運★★★★☆】

工作上的事情完成得比較順利，例行會議多注意發言，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛慾望強烈，但是難有機會遇到合適的對象。有伴侶者溝通不良，雙方都需冷靜。

【事業運★★★★☆】

雖說不是萬事大吉，但也算得心應手了，做什麼都比較順利，跟同事之間的相處也頗為愉快。

【財富運★★★☆☆】

財運佳，有機會得到貴人相助，急需資金周轉者只要開口就能獲得援助。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 玉米黃

開運方位：西南方向

雙子座

短評：戀情可望明朗化，化解誤會。

【整體運★★☆☆☆】

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

【愛情運★★★☆☆】

不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★★☆☆☆】

情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

不利投機，因為易患得患失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 芥末黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：很有衝勁，積極進取。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★★☆】

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

獅子座

短評：別讓愛你的人等得心越來越慌。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。

【事業運★★★☆☆】

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 水鑽藍

開運方位：西南方向

處女座

短評：待在家裡聽聽音樂，盡量少出門。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上注意力不集中，儘管是一些細小的差錯都會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效阻止工作運下滑。感情上今天覺得有點空蕩，自我感覺與對方的距離似乎有點疏遠。

【愛情運★★★☆☆】

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，容易帶給伴侶耳目一新的感受。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很不好，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，須耐著性子處理突如其來的改變。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 羽絨白

開運方位：東北方向

天秤座

短評：財運低落，小心理財。

【整體運★★☆☆☆】

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買欲，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。

【事業運★★☆☆☆】

學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢困擾較多的一天，不宜接手與金錢有關的事務。要小心因粗心大意而發生金錢損失。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 水晶紫

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：低調生活，會收穫更多快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易遇到自己的夢中情人，但卻有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，乖乖的聽命行事較好；有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。

【財富運★★★★☆】

適合穩定、保守的策略，以穩紮穩打為理財原則。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 和闐玉白

開運方位：正北方向

射手座

短評：易感孤獨，渴望獲得愛情。

【整體運★★☆☆☆】

情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裡只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。

【愛情運★★☆☆☆】

對平淡的愛情生活表現出厭倦的情緒，嚮往外面的世界，應加強自制能力，別出軌了喔！

【事業運★★☆☆☆】

顯得慵懶，希望把責任推給別人。趕快行動起來吧，好好證明你的實力。

【財富運★★★☆☆】

過度依賴機運及運氣是不太踏實的喲！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 白鋼銀

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：生意人的財運較好，多留意市場行情。

【整體運★★★★☆】

戀愛中的人與另一半相處，多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中彌漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場行銷方面的知識，對擴大發展有助益。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友從中撮合。

【事業運★★★☆☆】

有頗多表現的機會，工作較順心，想法與提案有機會獲得上司的肯定，有利大膽表達。

【財富運★★★★☆】

今天你能快速結合資源，集中可用的力量，成功達到目的。不過，不要牽動太大，想動的同時，也要保證後勤的穩定！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：很多事情會有轉機。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

【愛情運★★★☆☆】

感情較平淡，不妨花點心思送個小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。

【事業運★★★★☆】

心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，必會合作非常愉快。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，且大多是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 石榴紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：思慮敏捷，有好的投資計劃可在今天實行。

【整體運★★★★★】

今天就算生活再忙碌，也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜與溫情。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫豐厚。對身邊的新事物興趣濃烈，工作能很輕易地完成。

【愛情運★★★★★】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動地參加團體活動，就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★☆☆】

多和同事交流溝通，聊聊工作中存在的問題，聽聽大家的意見可以提高工作效率。

【財富運★★★★☆】

享受之運，喜歡輕鬆且清閒地度日，花錢的慾望比賺錢的企圖心要強，錢財流失快速。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 杜鵑粉

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】